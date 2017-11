Enel participará en subasta de electricidad en México

Enel Green Power, la división de energía renovable de la mayor eléctrica de Europa, tiene previsto participar en la subasta de energía eléctrica de México este mes después de recaudar mil 350 millones de dólares en un acuerdo para vender participaciones en ocho proyectos eólicos y solares en el país en octubre.



"Participaremos, sin duda", dijo el máximo responsable Antonio Cammisecra en una entrevista telefónica este lunes. "México es un mercado central para nosotros y el acuerdo de venta no significa que estemos saliendo del país".



Las medidas forman parte de la estrategia de Enel de "construir, vender y operar".



Desarrollar y posteriormente vender activos generará capital para invertir en otros nuevos, mientras que la empresa continúa recibiendo ingresos por la gestión de plantas de energía cuando están finalizadas, explicó Cammisecra.



Esa estrategia quedó demostrada en octubre cuando Enel, el mayor propietario de activos renovables de México, acordó vender el 80 por ciento de su capital social en plantas renovables por 1.7 gigavatios al inversor institucional canadiense Caisse de dépôt et placement du Quebec y el vehículo de inversión del fondo de pensiones mexicano CKD Infraestructura México.



El acuerdo reducirá la deuda neta consolidada de Enel en aproximadamente mil 900 millones de dólares y facilitará su expansión en el país.



Tras el acuerdo, Enel retendrá el control de aproximadamente 300 megavatios de capacidad instalada en México. Cammisecra dijo que intentará aplicar la misma estrategia a otros países, entre ellos Chile, Brasil y Canadá.



Transición energética



El mercado de energía renovable de México cobró impulso después de que se aprobase una revisión histórica en 2013 para la apertura de monopolios estatales en las industrias del petróleo y la electricidad.



El país atrajo la mayor cantidad de nuevas inversiones en fuentes de energía limpia en América Latina durante el primer semestre de 2017, con 3 mil 700 millones de dólares, desbancando a Brasil, según un informe de Bloomberg New Energy Finance.



El Gobierno de México está trabajando para introducir reformas en su matriz energética dependiente del petróleo. Se fijó un objetivo de generar el 35 por ciento de su energía de fuentes limpias para 2024, frente al 25 por ciento actual.



México también ha establecido objetivos de energía limpia para consumidores importantes, que necesitarán obtener 7.4 por ciento de su electricidad de fuentes renovables para 2020.



Las subastas de energía son herramientas importantes que ayudarán al país a lograr estos objetivos. En la próxima licitación, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) quiere contratar 5.5 teravatios-hora de energía y 5.5 millones de certificados de energía limpia.



Será el primer evento que permita a empresas privadas participar como compradores de electricidad junto con CFE.



Las promotoras deben presentar ofertas definitivas para el 13 de noviembre y el Gobierno anunciará resultados el 22 de noviembre.