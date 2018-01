Emirates ordena 20 aviones A380 en acuerdo vital para avión de 2 pisos

La aerolínea del golfo Emirates acordó adquirir 20 aviones superjumbos Airbus SE A380 por un valor de 9 mil millones de dólares a precios de lista, lo que sella un pedido vital para un programa que el fabricante dijo esta semana podría ser finalizado debido a los bajos volúmenes de ventas.



Emirates, con sede en Dubái, firmó un memorando de entendimiento para los aviones y también tiene opciones para comprar 16 más, dijo la aerolínea este jueves en un comunicado. Los aviones se entregarán a partir de 2020 y las opciones del motor aún se encuentran en evaluación.



Siendo ya el mayor cliente del A380, Emirates había estancado en repetidas ocasiones el acuerdo, poniendo en duda el futuro del modelo de dos pisos después de que no lograra obtener ningún pedido nuevo durante dos años. Si la aerolínea adquiere todos los aviones, la compra salvaría la producción hasta el 2029, dijo un portavoz de Airbus.



Las acciones de Airbus llegaron a subir 2.4 por ciento y se negociaban con un alza de 1.8 por ciento a las 11:19 horas en París.



Emirates ya tiene 101 A380 en su flota y otros 41 más encargados, lo que lo convierte en la principal usuaria de ese modelo.



“Este nuevo pedido subraya el compromiso de Airbus para producir el A380 al menos otros diez años”, dijo el jefe de ventas de Airbus, John Leahy.



“Este pedido proporcionará estabilidad a la línea de producción del A380”, señaló en un comunicado el presidente y director general de Emirates, el jeque Ahmed bin Saeed Al Maktoum, tras la firma del acuerdo este jueves por la mañana en Dubái.



Leahy había dicho el lunes que si no lograban cerrar un pacto con Emirates "podría no quedar otra opción más que cancelar el programa”.



Airbus dedicó años y miles de millones de dólares a desarrollar el superjumbo, a pesar de que algunos escépticos cuestionaban que pudiera generar suficiente demanda para justificar su coste y las pistas más largas que requiere.



Un Airbus A380 tiene un precio oficial de 445.6 millones de dólares, pero aerolíneas y fabricantes suelen negociar precios más bajos.



“Son noticias positivas para ambas partes”, dijo el analista de aerolíneas John Strickland, de JLS Consulting. “El A380 es clave para la estrategia de núcleo y expansión de Emirates, y del mismo modo la aerolínea es clave para que Airbus continúe el programa. Será un gran alivio para Airbus haber conseguido este pedido, pero ahora también tienen que trabajar de forma agresiva para conseguir encargos de otras compañías”.



Con información de AP