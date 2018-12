Ellos serán los ganadores de la OPI de Uber y Lyft

Como compañías privadas, Uber Technologies y Lyft se convirtieron en mercados en sí mismos, donde los inversores inyectaron capital e intercambiaron participaciones valuadas en miles de millones de dólares.

Dado que ambas compañías presentaron la documentación de manera confidencial el jueves para una oferta pública inicial, varios inversionistas están listos para sacar provecho a lo grande de sus apuestas el próximo año.

La documentación presentada por Uber y Lyft todavía no es pública, pero personas familiarizadas con cada negocio describieron a los mayores accionistas. No son, en su mayor parte, inversores en capital de riesgo de Silicon Valley. Los principales titulares de las dos principales compañías de transporte privado de EU son ambos de Japón: SoftBank Group Corp. y Rakuten Inc., dijeron las personas que pidieron no ser identificadas porque no estaban autorizadas para discutir la información públicamente.

Matt Kallman, un portavoz de Uber, y Alexandra LaManna, una portavoz de Lyft, declinaron hacer comentarios.

SoftBank, un conglomerado japonés dirigido por Masayoshi Son, posee más del 15 por ciento de Uber. Rakuten, una empresa de comercio electrónico que comenzó a acumular una participación considerable en Lyft cuando la startup parecía ser una del montón, ahora posee más del 10 por ciento. Juntas, sus apuestas valdrían al menos 13 mil millones de dólares. Japón tiene el mercado de taxis más grande del mundo, pero el gobierno ha excluido efectivamente a la mayoría de las compañías de viajes privados.

Los inversores en capital de riesgo estadounidenses todavía tendrán mucho que celebrar, especialmente los de Benchmark y Andreessen Horowitz. Benchmark, uno de los primeros inversores de Uber, se prevé que generará un retorno histórico. La firma es el segundo mayor propietario de Uber con más del cinco por ciento de las acciones. Lyft cuenta con Andreessen Horowitz entre sus cinco principales accionistas.

Los banqueros de Uber han dicho que la firma podría tener un valor de 120 mil millones de dólares en una OPI, mientras que Lyft está apuntando a entre 18 mil millones y 30 mil millones de dólares, dijeron personas familiarizadas con el asunto.