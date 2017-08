El 'plan B' de los empresarios contra el precio del cemento

El dirigente nacional de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi), Carlos Medina Rodríguez, advirtió que de no lograr ningún acuerdo en la mesa de negociación en que participan dirigencias empresariales como la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) y la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), aplicarán el 'plan b', de traer cemento importado de diferentes países como puede ser Estados Unidos y Turquía.



En esta semana, aseguró, se resolverá el problema del incremento del costo del cemento a nivel nacional, que a principios de agosto aumentó en 12 por ciento.



Los desarrolladores de vivienda y el sector de la construcción señalaron que esta segunda escalada no estaba justificada, toda vez que el dólar está a la baja y el país muestra sólidos indicadores económicos, anotó.



Sin embargo, empresarios del sector adelantaron que se prevé importar cemento de Turquía en que el primer embarque entrará por puerto Progreso, y posteriormente de manera regional por diferentes puertos para atender a los estados, aunque los de la frontera optarán por vía terrestre proveniente de Estados Unidos.



Para no entorpecer las negociaciones de la mesa empresarial que encabeza la Canadevi, los empresarios del ramo de la construcción y de la vivienda adelantaron de manera extraoficial que el barco contendría cemento proveniente de Turquía, país que produce este insumo a menos de la mitad del precio de las cementeras nacionales y con los mismos estándares de calidad.



En ese sentido, Medina Rodríguez, subrayó que espera que en las negociaciones sobre el tema se tengan resultados positivos sobre las propuestas que llevan los empresarios del ramo de la construcción y de la vivienda.



“Sobre este tema tenemos una mesa, en la que estamos trabajando a través de la Concamin, y esperamos que esta semana vamos a tener más información sobre el tema del costo del cemento, es muy importante seguir trabajando en la unidad dentro del sector, creemos que las pláticas van por buen camino”, asentó.



Carlos Medina, refirió que de llegar a un buen acuerdo con la propuesta que están empujando se podrá lograr con las metas de la Canadevi para este año que es la creación de 500 mil viviendas. “Tenemos que recordar que estaremos generando este año 3 millones de empleos, y es una derrama anualizada de 451 mil millones de pesos e impacta en 37 de las 42 ramas económicas del país”, apuntó.