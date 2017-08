Domino's repartirá sus pizzas hasta en parques

Domino's México pondrá en marcha su nueva aplicación para dispositivos móviles, con la que se podrá ordenar y recibir pizza en lugares públicos, como parques o plazas, así como programar las entregas con hasta siete días de anticipación.



La marca de Alsea destinó una inversión por 65 millones de pesos para toda la logística que empleará en su nueva estrategia de venta.

Con ésta, Domino's prevé duplicar la participación del canal digital en sus ventas, desde el 15 por ciento que representa actualmente.



“Son cuatro nuevas funcionalidades, la primera es Domino’s To Go que permitirá ordenar en la aplicación y recoger en tienda; también tenemos Domino's Places, que son 3 mil sitios de interés donde los repartidores pueden entregar una orden”, explicó Rodrigo Riveroll, director de la marca en el país.



“La siguiente es Programa tu Orden, donde puedes programar una orden con hasta siete días de anticipación; por último añadimos el pago con tarjeta desde la app, sin necesidad de solicitar una terminal punto de venta”, añadió.



La marca prevé que la aplicación -que estará disponible el próximo 20 de agosto- logré 3 millones de descargas en los próximos meses, aunque la empresa no precisó el plazo. Esta cifra representaría un crecimiento de casi 80 por ciento respecto a los números actuales.



“Desde su nacimiento en 2015, el canal de e-commerce de Domino’s ha sido uno de los de mayor crecimiento y uno de los favoritos de nuestros clientes, y hoy evolucionamos nuestra app. Realizamos una inversión superior a los 65 millones de pesos para desarrollar la nueva app y la instalación de infraestructura para que funcione correctamente”, detalló Riveroll.



El año pasado, Domino’s contribuyó con el 22 por ciento de las ventas totales de Alsea. El ticket promedio de la cadena de pizzas en su plataforma digital es 25 por ciento más alto respecto a sus otros canales de venta.



“Este año vamos a rebasar los 32 millones de clientes que tuvimos el año pasado, vamos mejor que hace un año y va a ser el tercero que tendremos crecimiento de doble dígitos mensuales y semanales”, agregó Riveroll.



Además de la renovación de la app, actualmente Domino's remodela 85 por ciento de sus 670 tiendas en todo el país, con el fin de mejorar la percepción de sus consumidores y atraer al público joven.