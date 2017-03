Disney pagará deuda de 3.8 mdd a más de 16 mil empleados 

Walt Disney Co. acordó pagar 3.8 millones de dólares en salarios atrasados ​​a 16 mil 339 empleados, incluyendo a los trabajadores en sus parques temáticos de Florida, cuya paga por hora cayó por debajo del salario mínimo cuando la compañía dedujo el costo de uniformes y disfraces.



La compañía tampoco compensó a los empleados por los deberes realizados antes del inicio designado de sus turnos y no mantuvo los registros de nómina requeridos, dijo el pasado viernes el Departamento de Trabajo de Estados Unidos al anunciar el acuerdo con Disney Vacation Club Management y Walt Disney Parks y Resorts US, ambos en Florida.



"Los empleadores no pueden hacer deducciones que lleven a los trabajadores por debajo del salario mínimo y deben rastrear y pagar con precisión todas las horas que sus empleados trabajan", dijo Daniel White, director de distrito para la división de salarios y horas del Departamento del Trabajo en Jacksonville.



Agregó que Disney cooperó a lo largo de la investigación. Los esfuerzos para contactar a un portavoz de la empresa fueron infructuosos.