Dimite sorpresivamente CEO de Novartis; llega médico de Harvard

Novartis AG anunció la sorpresiva partida del máximo responsable Joseph Jimenez luego de ocho años al frente de la mayor compañía farmacéutica de Europa, trasladando así el desafío de vender activos de mal desempeño y el desarrollo de nuevos medicamentos a un médico formado en Harvard.



Vasant Narasimhan, de 41 años, máximo responsable médico y director global de desarrollo de medicamentos de la compañía de Basilea, Suiza, sucederá a Jimenez a partir del 1 de febrero, dijo Novartis el lunes en una declaración.



Jimenez, que tiene 57 años y se retirará a fin de enero, dijo que su familia está preparada para regresar a Silicon Valley luego de pasar 10 años en Suiza.



Jimenez entrega las riendas en un momento crucial, ya que la compañía farmacéutica aún no ha tomado una decisión sobre el futuro de su división de cuidado de la salud visual Alcon ni de su participación en la rival Roche Holding AG, que también tiene sede en Basilea.



El exejecutivo de H.J. Heinz reorganizó Novartis por medio de una serie de complejas transacciones por un valor de más de 30 mil millones de dólares en 2015.



La semana pasada, la compañía obtuvo la aprobación de los entes reguladores para un innovador tratamiento oncológico de 475 mil dólares, un triunfo tanto para Jimenez como para Narasimhan.



“He sido CEO durante ocho años y siempre he dicho públicamente que no creo que un CEO deba permanecer en su puesto durante mucho más tiempo”, dijo Jimenez en conferencia telefónica. “Uno llega, ve qué es lo que quiere cambiar, lo cambia y luego es hora de entregar el mando a un sucesor”.



Las acciones de Novartis declinaron 0.7 por ciento, a 80.25 francos suizos, a las 12:11 horas locales en las operaciones de Zúrich.



Durante la gestión de Jiménez, las acciones retornaron 8.8 por ciento anual, en comparación con un retorno anual de 13 por ciento del Índice Farmacéutico Europeo de Bloomberg.



Jimenez, que comenzó su carrera en Novartis sin formación científica alguna, reiteró en julio su confianza en que la compañía farmacéutica suiza volverá a crecer el año próximo.



Su permuta de activos de 2015 significó que Novartis se deshiciera de vacunas e incorporara medicamentos oncológicos de GlaxoSmithKline, así como la formación de una empresa conjunta para la venta de productos para el cuidado de la salud. En la actualidad la compañía reexamina opciones como una escisión o una oferta pública inicial de la división Alcon.



Narasimhan, un ciudadano estadounidense oriundo de India, es el menor de un grupo de nuevos máximos responsables de compañías farmacéuticas globales: Emma Walmsley, de 48 años, asumió en abril como CEO de la londinense GlaxoSmithKline y se convirtió en la única mujer al frente de una de las mayores empresas farmacéuticas del mundo.



En Estados Unidos, David Ricks, de 50 años, se convirtió el 1 de enero en CEO de Eli Lilly & Co., que tiene sede en Indianápolis.