Departamento de Justicia de EU va por ex CEO de Volkswagen

Martin Winterkorn, expresidente del consejo de administración de Volkswagen, fue acusado en Estados Unidos por la investigación, cada vez más profunda, sobre la manipulación de las pruebas sobre emisiones de diésel por parte de la automotriz alemana.

Winterkorn, que dimitió como CEO días después de que el escándalo se hiciera público, está acusado de conspiración para defraudar a Estados Unidos y de violar la Ley de Aire Limpio.

Un tribunal federal de Michigan removió el secreto de la acusación el 14 de marzo.

“La acusación cuyo secreto se levantó hoy alega que el plan de Volkswagen para eludir los requisitos legales llegó hasta la cúpula de la compañía”, dijo el jueves Jeff Sessions, procurador general de Estados Unidos en un comunicado.

“Son acusaciones graves y procesaremos esta causa con todo el peso de la ley”, subrayó.

Winterkorn es la persona de más alto rango acusada en la investigación que lleva tres años, lo que abre un nuevo capítulo en el escándalo de manipulación que salió a la luz en 2015, cuando Volkswagen reconoció haber manipulado el sistema de emisiones de unos 11 millones de vehículos en todo el mundo.

La compañía, que se ha recuperado con entregas y ganancias récord, aún tiene dificultades para disipar la sombra que proyecta el escándalo sobre su imagen.

Las investigaciones, que incluyeron varios allanamientos a instalaciones de la empresa por parte de las autoridades alemanas, continúan mientras inversores y dueños europeos de autos presentan demandas por daños y perjuicios.

Las posibilidades de que Winterkorn sea juzgado en Estados Unidos son pocas. Alemania no extradita a sus ciudadanos a países que no forman parte de la Unión Europea, de manera que Winterkorn no podrá ser detenido si no deja el país.

Felix Dörr, abogado de Winterkorn en Alemania, no accedió en forma inmediata a efectuar declaraciones.

“Volkswagen sigue colaborando con las investigaciones del Departamento de Justicia (de Estados Unidos) sobre el comportamiento de individuos”, expresó la compañía en una declaración. “No sería apropiado hacer declaraciones sobre casos particulares”.

La automotriz alemana, que destinó 25 mil millones de euros al pago de multas y daños, admitió en septiembre de 2015 haber equipado sus autos diésel con un dispositivo de manipulación: un software incorporado que permitía a los vehículos reconocer cuándo estaban siendo sometidos a pruebas, en condiciones de laboratorio, para reducir las emisiones a los niveles aceptables.

De acuerdo con los cargos, Winterkorn fue informado de la cuestión de las emisiones y de que los reguladores estadounidenses amenazaban con demorar la aprobación para la venta de los autos en una reunión celebrada en mayo de 2015 en Wolfsburg, Alemania, donde la compañía tiene su sede central.

El actual CEO de Volkswagen, Herbert Diess, que había ingresado a la compañía semanas antes procedente de BMW, también estaba presente en la reunión, según un documento dado a conocer por la armadora alemana en 2016.

El jueves el Departamento de Justicia de Estados Unidos detalló cómo en la reunión presidida por Winterkorn se analizó la forma en que Volkswagen estaba engañando a los reguladores estadounidenses, especificando qué información había sido revelada o no hasta ese momento, así como las posibles consecuencias para la automotriz si fuera descubierta.