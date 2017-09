Empresas y SCT alcanzan acuerdo con familia de víctimas del socavón

Las empresas que construyeron el Paso Exprés de Cuernavaca donde se formó un socavón, junto con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), alcanzaron un acuerdo con los familiares de las víctimas.



Según la Fiscalía General del Estado de Morelos, el acuerdo reparatorio fue firmado esta tarde ante el Ministerio Público por los representantes de las constructoras Aldesa y Epccor, la SCT y los familiares de las dos personas fallecidas el pasado 12 de julio en el Paso Exprés.



"La Fiscalía General de Morelos se condujo con mucha diligencia y oportunidad, para un diálogo abierto, amistoso, donde la parte afectada, abierta al diálogo, concluyó el asunto como un medio alternativo de solución de controversias: la conciliación",según dijo el asesor jurídico de la familia Mena, Darío Oscós.



De ese modo, en cuanto se cumplan los términos del acuerdo suscrito este miércoles, procede el cierre de la carpeta de investigación conforme a lo que la ley y la jurisprudencia establece, añadió Darío Oscós.



El documento de la Fiscalía no señala detalles del acuerdo reparatorio. Por separado, la SCT informó que en ese proceso sólo fue intermediario y no se ofrecieron mayores informes.



El 12 de julio pasado, Juan Mena López y Juan Mena Romero perdieron la vida al caer en el socavón de más de 5 metros de profundidad que se formó porque la alcantarilla no era la apropiada para la nueva construcción del libramiento.



En un primer intento de reparación, la familia de las víctimas dijo que después del incidente se les había ofrecido 2 millones de pesos, mismos que rechazaron.



Con información de Corresponsal Jesús Castillo

