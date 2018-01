1 de cada 10 Pymes está interesada en adoptar tecnología

El desconocimiento de las necesidades de su empresa y el falso pensamiento de que la tecnología es cara, hacen que apenas el 9 por ciento de las Pymes en México estén interesadas en adoptar tecnología, según una encuesta de Konfío.



La empresa dedicada a otorgar créditos a micro, pequeñas y medianas empresas, encuestó a 513 empresarios y detectó que existe un desconocimiento de la forma en la que la tecnología podría penetrar en las operaciones de las empresas.



“Primero el desconocimiento, el decir ‘no estoy preparado para invertir en un buscador y poner publicidad online, en levantar una página web y atraer gente’, es decir no creen que están preparados para digitalizarse e implementar tecnología”, dijo en entrevista para El Financiero Filiberto Castro, VP de Konfío.



La otra, indicó Castro, es el pensamiento de que dicha tecnología es cara. Según el directivo, ese es un pensamiento erróneo ya que en 30 años el costo de poner una empresa ha disminuido gracias a las herramientas tecnológicas existentes y el almacenamiento de datos, gracias a la aparición de la nube, cayó 400 por ciento en un periodo de 5 años.

Un ERP Es una plataforma con sistema de uso empresarial que pone al servicio del cliente la digitalización y automatización de sus procesos. Permite tener acceso a su información de manera directa y tener datos de primera mano para predecir y actuar oportunamente ante diversas situaciones.



Intelisis, empresa mexicana que brinda software empresarial a través de un ERP, señala que actualmente una Pyme puede implementar tecnología con una inversión de a partir de mil 700 pesos mensuales, dependiendo las necesidades de la firma.



“Hay muchos tipos de inversiones, para soluciones grandes o pequeñas, depende mucho de lo que lo complejo que sean los procesos de la empresa”, indicó Fernando Morales, director de Socios de Negocio de Intelisis.



“Existen modelos de renta y adquisición de licencias. Tienes que pagar un mantenimiento para tener garantizadas las actualizaciones siempre y con eso cubres una continuidad de tu ERP. Existe un modelo ‘hosteado’, es decir nosotros administramos la aplicación con niveles de seguridad altos, es decir hay ERP para todas las necesidades. Para ponerlo en perspectiva, en el caso de nuestros clientes, alguien que quiere rentar las licencias de manera ‘hosteada’, hablamos de mil 700 pesos de renta al mes donde además no debes pagar gastos de infraestructura”, dijo.

Según el directivo, la implementación de tecnología en las Pymes puede impulsarlas a crecimientos principalmente en productividad y les ayuda a tomar decisiones oportunas. Actualmente, para Morales, una plataforma ERP y la digitalización de una empresa no es más un lujo, sino una necesidad.



“Sin lugar a dudas da orden a tu información, un orden a tus procesos, te permite tener información y control sobre tus costos, procesos, gastos, producción, entre otros. Te da seguridad en la información, tener todo respaldado y que cualquier contingencia la podrás atender de forma anticipada”, dijo a El Financiero.



“Te brinda además la flexibilidad de consultar tus procesos desde cualquier lado, si bien lo puedes llevar en una Tablet, un celular, o directamente en una computadora, pero eso te ayuda a tener más control. El hecho de tener esta parte te da un dimensionamiento en cuanto a productividad se refiere muy interesante”, señaló.



Los ERP no son exclusivos de empresas con operaciones a gran escala, pero cuando el 9 por ciento de firmas que respondieron que sí están interesadas en la adopción de tecnología se segmenta en micro, pequeñas y medianas empresas, el interés de adquisición crece notoriamente a 25 por ciento en cuanto a medianas empresas se refiere.



“Hubo empresas con respuestas muy interesantes, Creemos que ese porcentaje, aunque es bajo, realmente sabe lo que quiere implementar”, indicó Filiberto Castro. “Esos empresarios sí conocen y entienden sus negocios y me atrevo a decir que si lo dividimos en micro, pequeñas y medianas empresas, ese porcentaje se convierte en 25 por ciento en el caso de las medianas, a medida que el tamaño de la empresa crece están mejor informados, mejor preparados y se interesan más”.



Un ERP es una plataforma digital, que puede estar en la nube, que recopila y gestiona los datos e información de una empresa para automatizar procesos, brindar información predictiva ante cualquier contingencia, y conocer los niveles de utilidad, de ventas, de producción, entre otros, en tiempo real. Actualmente los líderes en implementación de ERP empresariales son SAP, Oracle y Microsoft, entre otros.