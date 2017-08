De la Madrid se destapa como presidenciable

El secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, destapó sus intenciones de ser presidente de México en el programa EF y por Adela.



En entrevista, la periodista Adela Micha le cuestionó cómo le informó al presidente Enrique Peña Nieto sus intenciones de ser presidente, a lo que el funcionario respondió: “No me mando solo y yo tengo jefe, que es el Presidente de la República, y uno no puede si quiera expresar ningún interés de esta naturaleza a nadie si no se lo expresas primero a tu jefe”, dijo.



De la Madrid, actualmente encargado de regular y promover la actividad turística de México, había estado antes en la banca de desarrollo como titular de Bancomext y Financiera Rural. Previamente fue diputado federal.



Esta vez reveló sus intenciones de ir por Los Pinos en 2018 en una carrera que comienza en septiembre de 2017, en la cual su partido aún no tiene claro el candidato.



“Lo que asumo es que un funcionario de cierto nivel tiene la obligación de generarle alternativas a su gobierno y a su partido. Más que ser presidente, mi vocación ha sido servirle a mi país y la verdad es que he tenido suerte de hacerlo en los diferentes lugares donde he estado”, afirmó.



Sobre la modificación de estatutos del PRI -que permiten abrir candidaturas a ciudadanos simpatizantes del partido en todos los niveles, incluida la presidencia- y las posibilidades de que el secretario de Hacienda José Antonio Meade compita en la carrera presidencial, De la Madrid aseguró que para él no es tan obvio quién será el candidato.



“Mi visión es, con las modificaciones a los estatutos, reconocer que no hay ningún partido político que gane por sí mismo, que finalmente la sociedad es tan diversa que hay muchos mexicanos que no se encuentran acoplados a un partido. Si te quedas cerrado, ahí estás renunciando a la mayoría de los mexicanos; (la modificación a los estatutos) es una señal de apertura, reconocimiento de la realidad”, expresó.



Desde 2015, De la Madrid es titular de la Secretaría de Turismo donde lo han acompañado crecimientos en tráfico de pasaje aéreo, mejores colocaciones de México en el ranking de viajeros internacionales, inversiones del sector hotelero, innovaciones de Airbnb y Uber, así como el reto de crecer pese a la inseguridad.



“La inseguridad nos preocupa, pero, en términos de visitantes desde Estados Unidos, crecemos 11 por ciento anual, eso es más del doble internacional. Si estuviera controlado, con mayor razón seguiría creciendo. Tenemos que enfrentarla de manera global y no local. El narcotráfico no es local pero es nuestra tarea combatirlo”, agregó el titular de la Secretaría de Turismo.



: