¿Cuánto ganó el presidente de Disney con la compra de Fox?

Bob Iger, el presidente ejecutivo de Walt Disney, recibió 100 millones de dólares en acciones después de que la compañía aceptó un acuerdo de 52 mil 400 millones de dólares para adquirir activos de 21st Century Fox, de Rupert Murdoch.



Disney adquirirá el estudio de Fox, los canales de cable como FX y National Geographic, y activos internacionales, dijeron las compañías este jueves. El acuerdo sería finalizado aproximadamente en 12 a 18 meses si los reguladores lo aprueban, dijo el gigante del entretenimiento.



A Iger, de 66 años, se le otorgaron 932 mil 996 acciones restringidas, algunas de ellas vinculadas al desempeño, informó este jueves Disney, con sede en Burbank, California, en documentos regulatorios.



Su salario base aumentará 20 por ciento a 3 millones de dólares a partir del 1 de enero y obtendrá un aumento adicional de 500 mil de dólares cuando se complete el trato. Su contrato se extendió por 2 años y medio a 2021.



La remuneración objetivo anual del presidente ejecutivo aumentará en 62 por ciento a 48.5 millones de dólares, incluyendo una bonificación de 20 millones de dólares y acciones por 25 millones de dólares.



El salario de Iger el año pasado, que excedió el objetivo, fue de 37.7 millones de dólares, según el Índice de salarios de Bloomberg.



El presidente ejecutivo de Fox, James Murdoch, hijo del magnate de los medios, podría obtener un puesto de alto nivel en Disney una vez que se complete el trato, dijo Iger.



El contrato de Murdoch no especifica los pagos que obtendría en relación con el acuerdo.



Tiene derecho a 22 millones de dólares en indemnización, beneficios de salud y otorgamiento de acciones en circulación si es despedido antes del 30 de junio, hay un cambio en su título o ante quién debe responder, o si debe mudarse desde Nueva York, de acuerdo con su contrato de trabajo.



¿Y cuánto obtuvo el líder de Fox?



Rupert Murdoch pasó toda una vida construyendo un imperio que comenzó con un periódico en Australia y se convirtió en una de las compañías de medios más poderosas del mundo. Un acuerdo con el mayor jugador del sector lo ha convertido en una de las 100 personas más ricas del planeta.



Murdoch tenía un patrimonio neto de alrededor de 11 mil millones de dólares a principios de noviembre, cuando surgió la noticia de que Walt Disney estaba interesado en algunos de los activos de entretenimiento de 21st Century Fox



Eso agregó más de 2 mil millones de dólares, elevándolo a la posición 92 en el Índice de multimillonarios Bloomberg, un ranking diario de las 500 personas más ricas del mundo. Su fortuna, ahora de 13 mil 800 millones de dólares, aumentará en otros 2 mil millones de dólares cuando se complete el acuerdo con Disney.



"El valor que estamos desbloqueando es fácil de ver", dijo Murdoch, de 86 años.



El magnate se ha sentido frustrado porque el mercado estaba infravalorando sus activos de medios y está vendiendo algunos de los más preciados, incluyendo el estudio de cine Fox, su participación en el servicio de TV de paga ​​Sky y el servicio de streaming Hulu, así como canales de cable que incluyen National Geographic y FX.



Murdoch controla 16.8 por ciento de interés económico en Fox, que posee a través de fiducias familiares. Las acciones de Disney de la familia valdrían más de 9 mil millones de dólares al precio actual de la acción.



Su interés en Fox hoy vale 10 mil 300 millones de dólares. Los activos que mantiene, incluidos Fox News, Fox Business, FS1 y la cadena de televisión abierta Fox, tendrán un valor de entre 11 y 12 dólares por acción, según una fuente al tanto.



En el extremo inferior de ese rango la apuesta podría valer 3 mil 400 millones de dólares, haciendo que el valor de ambas participaciones sea 2 mil millones de dólares más alto de lo que es hoy.



Al vender sus activos de Hollywood, Murdoch se está distanciando de una industria con un potencial en desaceleración, según Hal Vogel, analista y autor de "Entertainment Industry Economics: A Guide for Financial Analysis".



Con los costos de producción al alza y las ventas de entradas a cine estancadas en los últimos años, la producción de películas se ha convertido en una táctica costosa para cualquier empresa sin grandes reservas de dinero.



Con sus parques temáticos establecidos, canales de distribución y personajes emblemáticos, Disney puede obtener más ganancias y beneficios de estos activos de lo que Fox lo haría por sí mismo, dijo.