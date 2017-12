Coworking, ¿qué opción te conviene más?

Rentar una oficina compartida es una opción viable para emprendedores, pero elegir un espacio no debe tomarse a la ligera, por las diferencias que hay entre cada oferta, por eso te decimos lo que puedes esperar de estas firmas.



1 Gratuito e incubadora

Numa es un lugar ubicado en Campeche 233 en la colonia Roma se caracteriza por ofrecer espacios gratuitos con servicio de internet para emprendedores y cree lanceros y por tener una incubadora que ha impulsado a más de 100 empresas desde 2014, llevándolos desde una idea hasta un producto mínimo viable.



Nadia Khafajova, Comunnity Manager de Numa, explicó que el coworking se divide en dos modalidades, la gratuita que consiste en escritorios compartidos en la parte exterior de la casona con aproximadamente 40 lugares disponibles que cuentan con lo básico: wifi gratuito, enchufes a la luz, sanitarios, agua y café.



"Cualquier freelancer o emprendedor que requiera y esté por la zona, puede entrar, no es necesario más que registrarse y empezar a trabajar", señaló en entrevista. "Está pensado en quien pasa por aquí una o dos veces por semana y no requiere un puesto fijo por todo el mes".



El coworking privado, en el que los lugares son más amplios y al que únicamente tienen acceso los socios, dentro de la casona, tiene un costo mensual de 2 mil 600 por persona. La incubadora de Numa realiza una selección de proyectos cada año a los que llama 'batch'.



Kaitlin King, Discovery Innovation Manager de Numa, explicó que el beneficio que obtienen los socios de Numa, son eventos semanales de consultoría por parte de personal de Facebook, de forma gratuita en temas como marketing digital.



"Es una gran ventaja que no se encuentra en ningún otro lado, puedes consultar cualquier duda con un experto de Facebook, y al hacerse cada semana pues no sólo llegan los expertos y se van, sino que le dan seguimiento", señaló.



2 Un lugar diseñado para emprendedoras

Spacioss es un lugar pensado en mujeres emprendedoras que les ofrece una imagen corporativa a sus pequeños proyectos, con la intención de ayudarles a romper la barrera que para muchas, según Blanca Sánchez, fundadora del coworking, significa atreverse a emprender.



Este lugar es una casa adaptada, ubicada en Palenque 275 en la Colonia Narvarte, entre Concepción Beistegui y Torres Adalaid, que cuenta con espacios de trabajo compartidos, una sala de juntas, una cocina con todo lo necesario para tomar un refrigerio como la utilización de un refrigerador y agua potable, una sala central que se convierte en auditorio, y un consultorio para quienes se dedican a la psicología o coaching, con un precio de 125 pesos la hora y 165 pesos los sábados, con un mínimo de 2 horas.



"Tenía que reunirme con mujeres para hacer negocios, y siempre me reunía en lugares públicos, lo cual era un problema por el ruido, los lugares estaban ocupados, no siempre se podía, y me preguntaba si había un lugar donde las mujeres nos reuniéramos a hacer negocios y capacitarnos dando una imagen profesional, así nació el concepto", dijo Sánchez a El Financiero.



El costo del coworking en Spacioss es de 2 mil 500 pesos en su plan mensual, 180 pesos cuando se contrata por día, de 8 de la mañana a 8 de la noche y la renta de las sala de juntas de 250 pesos por hora.



3 Privacidad y seguridad

Go Offices es un espacio en el que el empresario cuenta con internet de alta velocidad de 150 megas de ancho de banda, pensado en empresas de carácter tecnológico, un sistema de telefonía privado y oficinas independientes en el mismo piso.



En este lugar solo hay un espacio común en el que se pueden reunir los socios y beber café o agua. El resto, son oficinas privadas, con puertas de cristal para mantener la transparencia, pero aisladas del ruido y de lo que sucede fuera.



"Lo primero que te pide un cliente es eso, la seguridad y la privacidad. Uno de nuestros distintivos es el servicio, un trato muy cercano de nuestra gente, esta es tu segunda casa y eso es lo que buscamos ofrecer", dijo José Luis Grijalva, director general de Go Offices.



Actualmente Go Offices atiene a cerca de 70 empresas en sus instalaciones, ubicadas en Paseo de la Reforma 300. El plan de pago es anual y mensual, dependiendo lo que requiere es cliente con precios que varían dependiendo el espacio que requieran a un costo de 700 pesos el metro cuadrado.



"Si tienes un espacio y requiere una modificación, lo hacemos. tenemos esa flexibilidad, no somos rígidos, en término de servicio y espacio nosotros vamos adaptándonos de acuerdo al crecimiento, no tienen precios fijos sino que pagan por lo que ellos necesitan", señaló.



4 Relajado y con 'chelas'

Con 5 sedes en México y más de 200 en 20 países, WeWork es la opción para aquellos que quieren trabajar en un ambiente más relajado, con futbolito, área para relajación, servicio de café y cerveza gratis, además de una comunidad de 180 mil socios que podrían convertirse en tus socios o clientes.



Actualmente WeWork tiene 5 sedes en la capital mexicana, dos ubicadas en la Colonia Juárez en Varsovia 36, Paseo de la Reforma 296 en el piso 42, una en Lomas de Chapultepec en Montes Urales, una en Polanco y otra en Santa Fe. El 2 de enero de 2018 abrirá una nueva sede sobre a insurgentes Sur.



"Operan 24 horas del día con espacios abiertos y privados. El enfoque en la comunidad y la infraestructura que desarrollamos permite al socio tener más de 180 mil posibles Partners, quizá clientes o socios, y tienes espacios en todo el mundo para internacionalizar tu proyecto", dijo Eduardo Molina, director general de WeWork.



La inscripción puede ir de 4 mil 500 pesos mensuales en hoy desk, la modalidad más económica que consiste en un lugar dentro de un escritorio compartido, y se va incrementando en la modalidad de oficinas privadas, dependiendo el tamaño del lugar que se requiera. Todos los socios tienen acceso a las más de 200 sedes de la empresa en el mundo cuando lo requieran.



5 La opción para Millennials

Con casi 10 mil socios en 30 sedes en 10 ciudades del país, IOS Officess asegura ser la opción ideal para millennials, quienes pueden acceder con una sola membresía a cualquiera de dichos centros.



"Nos dedicamos a crear y operar espacios para el trabajo eficiente, creando comunidad entre nuestros usuarios. Las generaciones nuevas están adaptando esta forma de trabajo, en la que el director general saca su escritorio de su oficina y se pone en un área común quitando los muros que existían en las jerarquías obsoletas que algunas empresas siguen practicando", dijo a El Financiero Javier García, CEO de la compañía.



Este lugar ofrece el servicio de cafetería junto con espacios de trabajo compartidos y oficinas privadas en dos modalidades: 100 dólares por 4 horas y 200 dólares en sus Corporate Offices, que consisten en una zona común y lugares apartados con puertas y paredes de cristal en las que se ubican los directores y altos mandos.



Como valor agregado, los socios de IOS Officess pueden colaborar en la revista Life Style, fundada por la compañía, en la que los emprendedores comparten tanto casos de éxito como cifras y datos de sus operaciones. Además lanzaron la aplicación IOSfera, pensada en generar mayor interacción entre emprendedores para que puedan realizar alianzas y encontrar a potenciales socios o clientes. Actualmente tienen 18 centros en la CDMX, con planes de abrir 4 más y 2 en Guadalajara.



Los coworking han ganado popularidad derivado a distintos factores: la flexibilidad de pagos de acuerdo al crecimiento de la empresa y los costos inferiores a los de oficinas convencionales, la oportunidad de generar networking con otros socios del lugar y los servicios que estos lugares ofrecen como cafetería y cerveza gratis, en algunos casos.



Otros consideran que el ambiente laboral más relajado de algunos centros de trabajo compartido y las instalaciones de primer nivel, son el principal atractivo de dichos espacios.