Costco pagará 19 mdd a Tiffany & Co. por vender anillos ‘pirata’

Costco debe pagar a Tiffany & Co. más de 19 millones de dólares por vender alrededor de dos mil 500 anillos de diamantes falsamente identificados en la tienda como 'Tiffany', según el fallo de una juez federal estadounidense.



Costco "demostró en el mejor de los casos una actitud arrogante hacia el uso del nombre de Tiffany en conjunción con la venta de anillos y la comercialización", determinó Laura Taylor Swain, Juez de Distrito del Distrito Sur de Nueva York en su fallo, de acuerdo con un reporte de The Washington Post.



Su decisión siguió a un veredicto del jurado de 2015, que encontró que Costco había recibido ganancias por 3.7 millones de dólares por usar la marca Tiffany, rechazando el argumento de Costco de que la palabra 'Tiffany' se había convertido en un término genérico, como Popsicle o contenedor de basura.



Swain dictaminó que Costco debería pagar al gigante joyero 11.1 millones de dólares más intereses, lo que equivale a tres veces el lucro perdido de Tiffany por las acciones de Costco más 8.25 millones de dólares en daños punitivos.



Finalmente, el fallo también prohíbe a Costco usar la palabra independiente 'Tiffany' para describir cualquier producto aunque no esté conectado a la famosa marca de joyas.