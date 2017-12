Convenceremos a quien sea del éxito automotriz con el TLCAN: AMIA

La industria automotriz aclaró que no quiere cambios al TLCAN en el sector y señaló que convencerán a quien sea de no moverle, incluyendo a la administración de Donald Trump, dijo Eduardo Solís, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA).



En conferencia, el representante industrial dijo que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) convirtió al sector automotor en el más exitoso, por lo cual consideran que no debe tener cambios que afecten el ritmo de la industria.



"Viene una fase de negociación muy importante en la que mantener la postura será relevante, para que le mueves algo que funciona bien, la única propuesta que tiene la industria, es no moverle a nada", explicó.



Reiteró que México puede alcanzar una producción de 4 millones de automóviles en 2018 si las condiciones del mercado global de autos se mantienen en ese periodo similar respecto a 2017.



Esta cantidad es 8 por ciento superior a lo estimado para el cierre de 2017, que serán 3.7 millones de autos.



Solís dijo que también se puede alcanzar la exportación de 3.2 millones de unidades el siguiente año, pero que dependerá de la demanda en mercados externos, principalmente de Estados Unidos.