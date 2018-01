Consejo de VW investiga pruebas de gases de autos con monos y personas

El consejo de supervisión de Volkswagen pidió este lunes una investigación inmediata sobre quién ordenó unas pruebas científicas en las que monos fueron expuestos a gases tóxicos de diésel, mientras que el Gobierno alemán calificó los estudios como injustificables.



"Haré todo lo posible para asegurarme de que este asunto sea investigado en detalle", aseguró en un comunicado el presidente del consejo de supervisión de Volkswagen, Hans Dieter Poetsch.

"Quienquiera que sea el causante de esto por supuesto que debe hacerse responsable", agregó.



Los fabricantes alemanes de automóviles usaron al Grupo de Investigación Europea sobre Medio Ambiente y Salud en el Sector del Transporte, también conocido por sus siglas en alemán EUGT, para realizar las pruebas, informó The New York Times el viernes.



Reuters no pudo confirmar de inmediato los detalles y el propósito del estudio y un representante de EUGT, que se disolvió el año pasado, no pudo ser contactado para hacer comentarios.



EUGT recibió todos sus fondos de Volkswagen y de otros fabricantes de automóviles alemanes como Daimler y BMW, según NYT. No está claro si los fabricantes de automóviles sabían del uso de monos en las pruebas.



Volkswagen, Daimler y BMW denunciaron el sábado el estudio, cuya revelación es la última réplica del escándalo de manipulación de emisiones de VW, que continúa sacudiendo a la industria automotriz.



El diario alemán Stuttgarter Zeitung informó el domingo que EUGT también patrocinó estudios científicos que prueban el dióxido de nitrógeno, un gas que se encuentra en los gases del tubo de escape, en personas.



El reporte dijo que alrededor de 25 jóvenes sanos inhalaron dióxido de nitrógeno en diferentes dosis durante un periodo de horas en un instituto perteneciente a la Universidad de Aquisgrán, en Alemania.



El Gobierno alemán dijo el lunes que cualquier estudio sobre emisiones en monos o personas eran injustificable.



"Estas pruebas en monos o incluso personas no son éticamente justificables y plantean muchas preguntas críticas sobre aquellos que están detrás de las pruebas", declaró el portavoz del Gobierno, Steffen Seibert, en una rueda de prensa en Berlín.