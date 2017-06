Como si nada hubiera pasado, reanudan obra del hotel Ritz Carlton

Los sellos se levantaron y los trabajos de construcción de la torre Chapultepec Uno, donde se ubicará el hotel Ritz Carlton, podrán seguir su curso a partir de este jueves cuando la empresa constructora subsanó las irregularidades por las que fueron suspendidas las obras horas después de que el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, lo anunciara.



El secretario de Protección Civil, Fausto Lugo, informó que fueron retiradas las estructuras que impedían el paso peatonal, así como los materiales que representaban un riesgo para quienes transitan por la zona y los mismos trabajadores, por las que se aplicó la sanción señalada.



Por lo que la dependencia procedió a retirar los sellos de suspensión y podrán continuar los trabajos de construcción del edificio de 58 niveles, que albergará el hotel Ritz Carlton, además de oficinas y viviendas.



Fausto Lugo reconoció que se permitió la continuación de las obras a pesar de no saber si la constructora ya solicitó el permiso de la Oficialía Mayor capitalina para colocar correctamente el andamio que protege el paso de los peatones, lo que motivo su suspensión.



“Nosotros revisamos la parte de protección civil, la parte, ora sí que jurídica no es correspondencia nuestra, nosotros vemos el uso que se le está dando. Lo que nos reportó la Oficialía Mayor es que no está totalmente firme en la parte de administrativa, pero eso no impide que pueda seguir usándose por seguridad de los peatones", señaló en entrevista.