Comisionados no han solicitado presidir IFT

A cinco días para que se termine el plazo para determinar quién quedará al frente del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) en un nuevo periodo de cuatro años, aún ninguno de los comisionados ha solicitado ser considerado para el proceso, adelantó Zoé Robledo Aburto, presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía del Senado.



“Le enviamos oficio a los comisionados, pero no hemos tenido respuesta. Aunque hay quienes de alguna manera ya manifestaron su interés, tienen que hacerlo de manera oficial. Si les mandé un oficio, que me respondan por un oficio. Mientras no tengamos respuestas oficiales, no hay nadie solicitando ser considerado para este proceso”, comentó en conferencia de prensa.



Los oficios fueron enviados a los 7 comisionados del órgano regulador que integran el Pleno apenas este martes.



El proceso para elegir al nuevo comisionado presidente del IFT consiste en que las mesas directivas de la comisión que preside Robledo Aburto, junto con las comisiones de Comunicaciones y Transportes y Estudios Legislativos lleguen a un acuerdo para convocar a los integrantes.



A partir del acuerdo, la convocatoria se remite a los integrantes de las comisiones para luego votar la opinión relativa a la designación del comisionado presidente, una vez que ha ocurrido la comparecencia.

Así, la opinión de las comisiones se remite a la mesa directiva de la Cámara de Senadores y se vota en el Pleno por al menos dos terceras partes. “No podemos hacerlo de otra forma, no podemos hacer una ratificación automática (del comisionado presidente). No hay pase automático en el IFT, hay un procedimiento muy claro en el Senado y así le vamos a hacer, no hay de otra”, subrayó el legislador.



Robledo Aburto sugirió que sea la comisión que preside la que coordine el proceso de nombramiento del titular del IFT dado que desde hace más de 8 meses la comisión de Comunicaciones y Transportes ha permanecido acéfala por lo que urgió al PAN a nombrar a un titular.



“Entonces, es hora de que dejemos que las diferencias políticas o cualquier otra cuestión que nos haga faltar a nuestras responsabilidades, pero si no lo hacemos, la ley establece quien asume el cargo en el IFT”, agregó.



Si llegado el 10 de septiembre el Senado no ha tomado una decisión, por ley, la comisionada Adriana Labardini quedaría al frente del instituto como comisionada presidente interina tan solo por 5 meses, hasta el último día de febrero de 2018, cuando termine su etapa como comisionada dentro del IFT.