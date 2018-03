Colocan deuda por 30 mil mdp para la construcción del Nuevo Aeropuerto de la CDMX

El Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) colocó este viernes en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) una deuda de 30 mil millones de pesos a través de la Fibra E, con lo que buscan ampliar los recursos destinados para la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM).

A través de un comunicado, el grupo explicó que la transacción “no representa deuda pública, ni cuenta con la garantía del Gobierno federal. Los inversionistas de la Fibra E tendrán derecho a un rendimiento no garantizado que se cubrirá con los recursos excedentes que generen el actual y el nuevo aeropuerto”.

Para lanzar la Fibra E, el GACM tuvo el apoyo de Banobras, como agente estructurador, y de Credit Suisse y Citibanamex como coordinadores globales. BTG Pactual, Banorte, BBVA Bancomer, Santander e Inbursa participaron como bancos colocadores.

El tema de la construcción del NAIM ha estado en boga durante las últimas semanas debido a que el candidato a la Presidencia por la coalición ‘Juntos haremos historia’, Andrés Manuel López Obrador, asegurara que si gana los comicios del 1 de julio, el desarrollo de la obra concluiría en la base aérea de Santa Lucía.

“Los que tienen esos contratos no tienen por qué preocuparse. Van a hacer ese mismo volumen de trabajo pero en el aeropuerto militar de Santa Lucía”, señaló.

También llamó a los empresarios que participan en el proyecto a tener confianza en el Gobierno federal ya que, a pesar de que se cancelará la construcción del NAIM, se respetarán los contratos.

"Los que tienen bonos por las inversiones en el nuevo aeropuerto van a tener el respaldo del Gobierno federal para que no pierdan esas inversiones. Pueden estar ellos pensando que no vamos a reconocer sus inversiones, pero les estoy dando la garantía de que no van a tener problema, sus inversiones están seguras", dijo en entrevista esta semana.

