Cofece multa a Invex, Monex, HSBC y Cibanco

La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) multó a México Multifamily Fund VIII (MMF), Invex, Cibanco, HSBC y Monex, con 365 mil pesos a cada uno, por cerrar una operación de compra que aún no había sido autorizada por el organismo regulador.



En abril pasado, la Cofece autorizó que CIM Group Acquisitions y Compass Group compraran seis inmuebles del banco HSBC. No obstante, quien realizó la transacción fue MMC, propiedad de CIM Group.



Es decir, MMC Y GIM Group son sociedades distintas a pesar de pertenecer al mismo grupo. El regulador no informó de alguna multa a estas empresas.



"Al momento en el que se formalizó la operación, los agentes fiduciarios de los fideicomisos propietarios de los inmuebles eran Invex, Monex, Cibanco y HSBC", señaló la Cofece en un comunicado este jueves, razón por la cual también fueron sancionados.



Asimismo, la Cofece impuso una sanción por 8 millones 545 mil pesos al notario público 151 de la Ciudad de México, tras haberse acreditado su responsabilidad de formalizar la operación mencionada a través de seis instrumentos notariales.



"La omisión de notificar una concentración cuando por Ley debe hacerse, impide a la Comisión ejercer sus funciones de prevención, que son de gran importancia para proteger de manera efectiva que no se generen concentraciones indebidas en los mercados", señaló el organismo en un comunicado.



: