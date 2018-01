Cofece investiga posible concentración en el sector farmacéutico y de belleza

La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) inició una investigación para determinar la probable existencia de una concentración ilícita en el mercado de productos del sector farmacéutico, de higiene y belleza personal, según una publicación en el Diario Oficial de la Federación.



“La autoridad investigadora tiene indicios para suponer la existencia de una concentración ilícita entre empresas en el mercado de la distribución y comercialización de productos farmacéuticos, de higiene y belleza personal“, se lee en un comunicado del organismo presidido por Alejandra Palacios.



No obstante, la Cofece no reveló la identidad de los agentes económicas que podrían estar involucrados en dicha práctica anticompetitiva.



La indagatoria se inició de oficio el 27 de junio del año pasado, derivado de información que reveló indicios que suponen la existencia de una concentración ilícita entre compañías del sector.



De comprobarse dicha práctica anticompetitiva, la Cofece puede imponer sanciones como multar hasta con 8 por ciento de los ingresos de los agentes económicos involucrados o demandar la corrección de la práctica ilegal.



“Este procedimiento de investigación no debe entenderse como un prejuzgamiento sobre la responsabilidad de agente económico alguno, toda vez que hasta el momento no se han identificado, en definitiva, violaciones a la normatividad en materia de competencia económica“, dijo la Cofece.