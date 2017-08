Cobros de maletas y pasaje a EU elevan 18% flujo de Interjet

La aerolínea de Miguel Alemán Velasco, Interjet, elevó 18.3 por ciento anual su flujo operativo en el segundo trimestre de 2017, debido a cobros de primeras maletas y pasajeros viajando desde y hacia Estados Unidos, así como el beneficio de la semana santa de abril.



Las utilidades antes del costo financiero, pago de impuesto, depreciación, amortización y rentas de aeronaves (UAFIDAR) entre abril y junio de este año se ubicaron en mil 174 millones de pesos, de acuerdo con su reporte financiero.



"Los ingresos por pasajeros aumentaron 23.6 por ciento (...) debido a principalmente a un mayor volúmen de viajeros transportados, dada la expansión internacional de la aerolínea, y a los resultados de la estrategia de cobro por diversos servicios no incluidos en la tarifa básica", destaca la empresa en su informe.



La firma informó a inicios de marzo que comenzaría a cobrar 50 dólares la primera maleta documentada en vuelos desde y hacia Estados Unidos.



Entonces, las ventas totales de la firma aumentaron 28.3 por ciento a 5 mil 274 millones de pesos.



Principalmente por la subida de 15.7 por ciento más pasajeros a 3 millones 107 mil pasajeros y por el alza de 71 por ciento en otros ingresos.



DESCARTA IMPACTO POR SUPERJETS

La aerolínea descartó el pasado viernes que la nueva revisión de aviones Superjet 100 le afectara sus vuelos programados y sus resultados financieros como a inicios de año.



"No se tuvo ningún impacto", contestó la aerolínea vía correo electrónico a El Financiero.



De acuerdo con la empresa, esta revisión se había llevado a cabo en abril de este año, pero se llevó a cabo nuevamente en todas las aeronaves de acuerdo a la directiva y no se encontró ningún daño.



El pasado mes, la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA, en inglés) emitió una Directiva de Aeronavegabilidad a nivel de emergencia requiriendo una inspección en el estabilizador horizontal de toda la flota de Sukhoi Superjet 100 después de localizar grietas en tal sección.



La aerolínea mexicana que tiene 22 de estos equipos descartó también repercusiones en su programación de vuelos.



Y confirmó que seguirá utilizando dichas aeronaves.