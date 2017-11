Coahuila pagó 4 mdp por eventos turísticos 'fantasmas'

SALTILLO, COAHUILA.- El gobierno de Coahuila pagó alrededor de 4 millones de pesos entre 2010 y 2015 por eventos de promoción turística fantasmas a la Oficina de Convenciones y Visitantes de Ciudad Acuña.



“La OCV hacia eventos que facturaba al Gobierno del estado, pero no los hacían y se los pagaban”, denunció Héctor Horacio Dávila Rodríguez, presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Coahuila.



El empresario detalló que el faltante de 4.5 millones de pesos fue detectado apenas en julio pasado, tras un balance de las cuentas de la administración anterior de la OCV y el ingreso del Impuesto Sobre Hospedaje.



Tras detectarlo, se denunció a la Secretaría de Finanzas del estado, la encargada de manejar el impuesto y entregarlo a estas oficinas regionales para el fomento al turismo, aunque hasta el momento no se han emprendido acciones legales.



“El secretario de Finanzas, Ismael Ramos, dijo: 'nosotros nos encargamos del tema'. En julio lo denunciamos; no hemos tenido absolutamente nada al día de hoy, y tampoco van a hacer nada. ¿Cómo es posible que recursos se desaparezcan de un día para otro?'”, señaló el empresario.



De acuerdo al líder hotelero, eventos turísticos fantasmas que eran facturados al gobierno de Coahuila, así como autopréstamos monetarios entre los administradores de la OCV -que dirigía Samuel Flores Berrueto entre 2010 y 2015-, sirvieron como fachada para el desfalco.



“Acuña esta muy fregado, no tiene ocupación hotelera, el resto de OCV, sobre todo del sureste y la laguna, subsidia las siete OCV de todo el estado. El recurso lo aportamos nosotros”, añadió.



Los contratos de existencia de seis de estas oficinas de promoción finiquitan en diciembre próximo, los hoteleros temen que el caso quede impune.



Para conocer el estatus de la queja interpuesta hace cuatro meses por el gremio empresarial, El Financiero buscó a Ismael Ramos Flores, secretario de Finanzas de la entidad, sin obtener respuesta.