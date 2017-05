ChemChina recauda 20 mil mdd para financiar la compra de Syngenta

HONG KONG.- ChemChina ha recaudado 20 mil millones de dólares, principalmente en bonos perpetuos, para financiar su compra de la firma suiza de semillas Syngenta , una operación en la que Bank of China se convirtió en el mayor inversor individual, según una presentación ante reguladores.



Bank of China ofreció la mitad de esa financiación, dijo el documento presentado ante los reguladores del mercado.



ChemChina, una firma perteneciente al estado que tomó préstamos de corto plazo para la adquisición valorada en 44 mil millones de dólares, está reestructurando la combinación de financiamiento para reducir su carga de la deuda al incluir más capital, mostró la presentación.



Pero de todos modos tendrá casi 20 mil millones de dólares en préstamos para refinanciar en 18 meses.



Los movimientos tienen lugar a medida que ChemChina acelera las conversaciones con su rival estatal Sinochem para crear la mayor empresa mundial de químicos industriales, un acuerdo que podría ayudar a ordenar aún más la deuda de ChemChina, informó Reuters esta semana.



Bank of China ha invertido 10 mil millones de dólares a través de un bono perpetuo, de acuerdo con la presentación ante la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC) del 18 de mayo.



El documento también mostró que China Reform Holdings, una firma estatal de manejo de activos de China, ofreció 7 mil millones de dólares con otro bono perpetuo.



Ambos acuerdos, que fueron negociados en forma privada, superaron por lejos el mayor bono perpetuo público en dólares emitido previamente en Asia, por 3 mil 200 millones de dólares, según datos de Thomson Reuters.



La ambiciosa adquisición de Syngenta se acerca a su meta de llegada después de que el mes pasado los reguladores concedieron las aprobaciones finales. Aparte, más de 90 por ciento de los accionistas de Syngenta han entregado sus acciones.



El negocio otorga a China una cartera de químicos de alto nivel y semillas protegidas por patentes para mejorar la producción agrícola pero también dejó a ChemChina con una pesada deuda que ha buscado reducir incorporando más inversores en su capital y reemplazando préstamos de corto plazo por deuda de plazos más largos.



: