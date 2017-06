CDMX debe aliarse con privados para 'limpiar' el aire: CAF

La Ciudad de México tiene grandes problemas de contaminación por que van muy lento en la adopción de nuevas tecnologías para el transporte que les ayuden a reducir las emisiones contaminantes, para ello debería impulsar más alianzas con el sector privado para acelerar este cambio.



En entrevista en el foro International Transport Forum que se realiza en Leipzig, Alemania, Nicolas Estupiñan, especialista senior de transporte del observatorio de Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) en Latinoamérica, dijo que no existe una sola tecnología que ayude a terminar con el problema de la baja calidad del aire en la capital del país, pues se deben usar diversos desarrollos.



“Se debe analizar las opciones que se tienen de energía (eléctricos, gas natural, entre otros) para determinar cuáles son las combinaciones necesarias para reducir las emisiones. La ciudad tiene que seguir impulsando más asociaciones con privados para impulsar la aplicación de estos desarrollos”, agregó este jueves.



El Gobierno de la Ciudad de México lanzó un programa especial el año pasado para renovar taxis por unidades híbridas de Toyota, llamado Prius, con la finalidad de impulsar el uso de autos menos contaminantes.



En mayo la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) mantuvo por dos semanas la Fase I de la Contingencia Ambiental, por mala calidad del aire.



Nicolas Estupiñan remarcó que el Gobierno de la capital no está rezagado ante otros países de Latinoamérica, pero tiene mucho por trabajar en la ampliación de la red de transporte público porque esto afecta la calidad de vida de las personas.



: