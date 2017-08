CCE hace llamado al gobierno a no paralizarse ante elecciones de 2018

El Consejo Coordinador Empresarial (CEE) pidió a gobierno, legisladores y funcionarios públicos no se distraigan por el proceso electoral del 2018 que sigan en función de sus deberes con responsabilidad, ya que los grandes problemas que el país enfrenta no pueden posponer su solución.



“No hay elección que importe más que una generación. Y por eso, sociedad y gobierno, tenemos que garantizar que el año electoral no implique un año perdido. México necesita seguir avanzando, ese debe ser nuestro compromiso”, advirtió Juan Pablo Castañón, presidente del CCE.



En el marco del inicio formal a la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), los empresarios dicen estar bien preparados y atentos para analizar cualquier tema que se presente en esta primera ronda. Además, confían en que el resultado al cabo del proceso será el de un acuerdo renovado que brinde competitividad a la región traduciéndose en mayores empleos.



Sin embargo, para que México esté en condiciones de aprovechar todos los beneficios de un acuerdo comercial, “es indispensable que aquí, en nuestro país, superemos los desafíos que nos impiden alcanzar nuestro máximo potencial. La vulnerabilidad que tengamos a sucesos externos, depende de nuestra fortaleza interna”, dijo Castañón.



En su comentario semanal, el líder empresarial reiteró la necesidad de implementar políticas públicas que ayuden a complementar el sector externo como apuntalar a las Pymes e insertarlas en las cadenas globales de valor, así como llevar desarrollos a todas las regiones del país.



El líder del CCE explicó que tener un mercado interno dinámico con condiciones propicias para el desarrollo de las empresas y los negocios y ser competitivos por cuenta propia son fortalezas que potenciarán los beneficios del tratado de libre comercio para la región.



Bajo la visión de la iniciativa privada, es imperativo preservar las bases para consolidar la estabilidad macroeconómica pero a la par, se debe actuar para acelerar el crecimiento de la economía ya que las tasas mostradas en los últimos años no son suficientes para superar los problemas de los mexicanos.



“Los niveles alarmantes de inseguridad, la baja calidad en los sistemas de procuración de justicia y una continua corrupción que reduce la competitividad y diluye las políticas públicas. Hoy tenemos que insistir en la necesidad de tomar medidas urgentes que construyan un ambiente propicio para los negocios, la inversión y el empleo, es decir, oportunidades para las personas”, apuntó Castañón.