Ganancias de Fox superan las expectativas gracias al Cable

La firma 21st Century Fox Inc. sigue haciendo frente a acusaciones de acoso sexual en los tribunales, sin embargo, sus resultados dieron señales positivas.



La compañía controlada por la familia Murdoch reportó una ganancia para el cuarto trimestre fiscal que superó las estimaciones de los analistas gracias a la fortaleza de su negocio de canales de cable.



La utilidad excluyendo algunos cargos cayó a 36 centavos por acción, informó el miércoles Fox, con sede en Nueva York, lo cual superó los 35 centavos estimados por los analistas consultados por Bloomberg.



Los ingresos no alcanzaron a llenar las expectativas, llegando a 6.750 millones de dólares para el período que finalizó el 30 de junio, comparado con una proyección promedio de los analistas de 6.790 millones de dólares.



El grupo de entretenimiento fue impulsado por la fortaleza de su negocio de cable, tanto en honorarios de abonados como en ventas de anuncios.



En el horario estelar, Fox News ha estado compitiendo con el canal MSNBC y ha tenido que lidiar con publicidad negativa en torno a casos de acoso sexual.



La compañía también tuvo comparaciones difíciles con los resultados del año pasado, que incluyeron un alivio fiscal que impulsó las ganancias.



La división de películas tuvo problemas, al registrar resultados decepcionantes en taquilla con cintas como "Alien: Covenant" y "Diary of a Wimpy Kid: The Long Haul".



La compañía también tuvo que compararse con los ingresos de un 2016 fuerte en su división de entretenimiento en casa, que lanzó el éxito "Deadpool"en DVD.