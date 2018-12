¿Buscas ‘depa’ en la CDMX? No te costará menos de un millón

Para atender la demanda de vivienda de interés social en 2019 se necesita un presupuesto de 12 mil millones de pesos en subsidios, es decir, 82 por ciento más que lo que se registró durante 2018, consideró la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi).

Carlos Medina, presidente nacional de la Cámara, detalló que con ese monto se alcanzarían a realizar 200 mil acciones de vivienda.

“Este año se destinaron 6 mil 800 millones de pesos en subsidio para vivienda pero, en octubre se agotó el recurso y las familias, con ingresos menores a 2.8 salarios mínimos, esperarán a tener una vivienda con este apoyo hasta 2019”, añadió.

De acuerdo con la última actualización estadística de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), de enero a noviembre de este año se realizaron más de 92 mil acciones subsidiadas, con una inversión de 5 mil 498 millones de pesos.

El representante de las vivienderas refirió que el nuevo presupuesto es posible dado que en 2014 se otorgaron 14 mil 500 millones de pesos, mismos que se agotaron.

Agregó que hay incertidumbre en el sector porque en un par de semanas termina el mes y aún no hay un presupuesto definido con el cual las desarrolladoras puedan hacer sus proyecciones de construcción y ventas. “Estamos en diciembre y todavía no hay presupuesto, así no podemos saber a qué ritmo vamos a seguir el próximo año”, expresó.

Recordó que al año se edifican un millón de viviendas en el país, pero 500 mil de ellas son por autoproducción, es decir, de forma desordenada, en hacinamiento y sin servicios.

Aunque consideró que no habrá cambios en las reglas de operación, la Sedatu ha dicho que en julio de 2019 se anunciará el nuevo Programa Nacional de Vivienda, a fin de iniciar 2020 con nuevos lineamientos operativos en el sector.

“A la nueva administración le interesa que los desarrollos cuenten con todos los servicios, que tengan conexión de transporte público, escuelas, que estén cerca a los centros de trabajo. Y esto es lo que hemos trabajado en los últimos 5 años”, concluyó el ejecutivo.