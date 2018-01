Bunge compra subsidiaria de Minsa en EU por 75 mdd

La empresa de maíz Grupo Minsa acordó la venta de las acciones de Minsa Corporation, subsidiaria que fabrica harina de maíz en Estados Unidos, a Bunge Milling Inc. por 75 millones de dólares.



En un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la empresa destacó que se suscribió de forma concomitante un convenio que otorga a la compradora licencia para el uso exclusivo de la marca "MINSA" en Estados Unidos por un periodo no renovable de dos años.



“Esta operación se alinea con la estrategia que el consejo de administración de Promotora Empresarial de Occidente, accionista controlador de la compañía, me planteó en noviembre de 2017: la operación robustece de forma importante el balance y la estructura de flujo de la Compañía, y se alinea con la estrategia de consolidación de Minsa dentro de la industria y en el mercado nacional”, dijo Altagracia Gómez Sierram, consejera de Minsa.



El producto de la venta se aplicará en inversiones estratégicas que priorizan el fortalecimiento de la estructura de comercialización en Minsa, la constante mejora en la calidad de sus productos, y la modernización de sus plantas.