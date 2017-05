British Airways, con interrupciones por tercer día consecutivo

LONDRES.- Por tercer día consecutivo miles de vacacionistas se han quedado varados en los distintos aeropuertos del Reino Unido debido a las cancelaciones de British Airways (BA) tras una caída en su sistema informático, que obligó a la aerolínea a cancelar vuelos cortos y trasatlánticos.



La aerolínea británica anunció que las operaciones desde los aeropuertos de Heathrow y Gatwick de esta ciudad podrían normalizarse este lunes en sus rutas de larga distancia, mientras que los vuelos cortos aún sufrirán cancelaciones y retrasos.



La falla ha perjudicado a miles de personas en este puente vacacional y el inicio de vacaciones de medio trimestre en todas las escuelas británicas -unos 24 mil colegios tan solo en Inglaterra.



Escenas de caos se han vivido en las terminales aéreas con largas filas en las ventanillas de información, equipaje amontonado en pasillos y gente durmiendo o sentada en el piso.



“Operamos un horario completo en Gatwick el domingo. En Heathrow manejamos prácticamente todos nuestro vuelos de larga distancia, pero las interrupciones del sábado afectaron los vuelos cortos del domingo”, afirmó BA.



La línea aérea se disculpó de nueva cuenta con sus clientes “que están experimentando este inconveniente” y agradeció “su paciencia”.



Muchos viajeros en vuelos de conexión tuvieron que dormir en el aeropuerto de Heathrow -el más grande de Europa por número de viajeros y sexto del mundo- en espera de poder abordar una aeronave.



El equipaje de muchos pasajeros que lograron tomar vuelos de BA no llegó a su destino. El CEO de British Airways, Alex Cruz se disculpó a través de un video en la cuenta oficial de Twitter por el inconveniente causado.



“Sé que este ha sido un momento horrible para los clientes. Algunos han perdido sus vacaciones, algunos se han quedado varados en aviones, otros no han encontrado sus maletas. Muchos han esperado en largas filas para obtener información”, señaló Cruz.



Se estima que las consecuencias de la caída en los sistemas tendrá un efecto durante varios días y algunos informes sugieren que esto podría costar a la aerolínea unos 130 millones de dólares en compensación y pérdidas.



Un total de 115 vuelos de British Airways, o el 13 por ciento de los servicios, habían sido cancelados a las 15:30 del Reino Unido el domingo, mientras que 311 servicios, o un 35 por ciento, sufrieron retrasos, según Flight Aware, un servicio de seguimiento de aviones en Houston. El sábado, la empresa aérea canceló un total de 418 vuelos en los aeropuertos de Heathrow y de Gatwick, al sur de Londres, y se retrasaron 568, informó la compañía de investigación. British Airways no ha querido precisar cifras de vuelos o clientes afectados.



Con información de Bloomberg

: