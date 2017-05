Brasil no dará nombres de funcionarios de caso Odebrecht

La Procuraduría General de la República de Brasil solicitó al Supremo Tribunal Federal no revelar en ningún país los nombres de los funcionarios sobornados por Odebrecht, de acuerdo con documentos de la Procuraduría brasileña enviados a las autoridades de los países relacionados.



"A partir del primero de junio, cuando será posible compartir las pruebas con otros países, de acuerdo con el acuerdo celebrado con los colaboradores, no habrá divulgación pública del contenido de esa parte de la colaboración", señala el documento.



El procurador general, Rodrigo Janot, explica que el fin del plazo (1 de junio) no retira la necesidad del resguardo de la información, que de ser reveladas podrían ser perjudiciales para las investigaciones que llevan a cabo los países extranjeros.



Una investigación en Estados Unidos determinó que a partir de 2001 Odebrecht pagó unos 788 millones de dólares a funcionarios gubernamentales y partidos políticos en diversos países para garantizar contratos.



Los sobornos se extendieron a países de África y América Latina como Venezuela, Perú, Ecuador, México, Panamá, República Dominicana, Argentina, Colombia y Guatemala.



El caso echó luz a raíz de las investigaciones en el escándalo por corrupción en la estatal brasileña de hidrocarburos Petrobras, y que ha contaminado a prácticamente toda la clase política del país suramericano.