BMW pedirá a Bosch indemnización por paro de producción

BMW reclamará una indemnización de Robert Bosch después que la falta de autopartes para modelos como el sedán de mayor venta, el Serie 3, causó interrupciones de la producción en Alemania, China y Sudáfrica.



La falta de los engranajes de dirección que provee Bosch, el mayor proveedor mundial de autopartes, significa que sólo se producen vehículos de forma limitada en varias plantas alemanas, mientras que las fábricas de Tiexi, China y Rosslyn, Sudáfrica, han adelantado o ampliado las interrupciones planificadas, dijo el jefe de compras Markus Duesmann este lunes en una declaración por correo electrónico.



Bosch dijo estar trabajando intensamente con BMW para minimizar el impacto. La interrupción fue causada por un cuello de botella en una compañía italiana que provee las cajas para los sistemas de dirección electrónica de Bosch, dijo la empresa con sede en Stuttgart, Alemania, en un comunicado por correo electrónico. Envió empleados a Italia para ayudar a resolver el problema lo más pronto posible.



La cuestión operativa es el golpe más reciente que sufre Bosch. El fabricante de capital cerrado, ya criticado por su papel en el escándalo del fraude en las pruebas de emisiones de diésel de Volkswagen, la semana pasada fue designado codemandado en una acción judicial por acusaciones contra General Motors, lo que plantea preguntas sobre el papel de la empresa alemana en la crisis.



Las consecuencias financieras de la escasez de suministro son difíciles de predecir, ya que la interrupción continúa y no está claro cuándo se podrá reanudar la producción normal, dijo el portavoz de BMW Michael Rebstock por teléfono. Sin embargo, la producción de automóviles por lo general se puede aumentar agregando turnos.



El cuello de botella del suministro obstaculizó la producción de los compactos de BMW Serie 1 y Serie 2, así como la de la cupé Serie 4, mientras que los modelos más grandes como el sedán insignia Serie 7 y los vehículos utilitarios deportivos de BMW no se ven afectados.



Para BMW, la interrupción es una distracción no deseada. La rentabilidad del fabricante de automóviles cayó en el primer trimestre, cuando la automotriz con sede en Múnich renueva los modelos clave y aumenta el gasto en nueva tecnología para reducir la brecha con respecto a Mercedes-Benz. En el primer trimestre, BMW entregó un 5.2 por ciento más de autos que un año antes, en comparación con un alza de 16 por ciento en Mercedes, empresa que el año pasado superó por primera vez a su rival de marca de lujo por primera vez en una década.



El conflicto abierto entre dos gigantes automovilísticos alemanes es poco frecuente, pero es poco probable que tenga un efecto duradero en las relaciones.



"Confío en que Bosch pronto tendrá bajo control los actuales problemas de suministro", dijo Duesmann. "Por ser uno de nuestros proveedores más grandes, más antiguos y en general sumamente confiables, no tenemos duda de que la empresa es capaz de manejar esta difícil situación".