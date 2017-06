Bimbo va por mil repartidores eléctricos

Bimbo quiere acelerar el uso de camionetas repartidoras eléctricas en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, por lo cual prevén incrementar de 600 a mil unidades esta flota, dijo Leonel Carrasco, director de Vehículos de la compañía.



Carrasco comentó buscan proveedores de baterías que permitan a sus camionetas tener mayor capacidad de autonomía y así incrementar su rango de cobertura.

1000 Unidades de reparto eléctrico usará Bimbo en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey

“El problema es que aún no contamos con baterías que den mayor duración como las de litio. Podríamos usar de litio, pero son muy grandes y pesadas, por lo que le restan velocidad a la unidad”, comentó el directivo.



Explicó que, al ser una productora de pan, Bimbo carece de equipo de investigación que desarrolle baterías de mayor duración, pero aseguró que están al pendiente de las oportunidades que salgan al mercado, en esta materia.



Agregó hay algunas empresas interesadas en comprar sus camionetas, pero aclaró que no están hechas para cualquier firma, por lo que no podrían servirles.



“Tendrían que ser productos ligeros, pues una carga pesada como bebidas no podrían ser movidas en estas unidades”, dijo Carrasco.