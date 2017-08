BBVA negocia venta de filial en Chile a Scotiabank

BBVA dijo este jueves que está negociando la venta de su filial en Chile al canadiense Scotiabank, lo que confirmó reportes que anunciaron la intención del banco español de vender activos en el país sudamericano.



"The Bank of Nova Scotia (Scotiabank) ha indicado, de manera no vinculante, su interés en adquirir hasta el 100 por cien del capital social de BBVA Chile", dijo BBVA en un comunicado al supervisor bursátil español.



Según datos de Thomson Reuters Eikon, BBVA tiene un 68 por ciento de BBVA Chile, mientras que el holding chileno Grupo Said tiene un 31.82 por ciento, y la capitalización bursátil de BBVA Chile asciende a 898 millones de pesos chilenos (cerca de mil 200 millones de euros).



Según BBVA, las dos entidades han firmado un acuerdo de confidencialidad para las negociaciones, tras lo cual Scotiabank revisará la información en libros de BBVA Chile y se entrevistará con los gestores de esta entidad.



"En este momento no se puede determinar si las negociaciones con Scotiabank concluirán con un acuerdo, ni los términos o condiciones de este, si se alcanzara", dijo BBVA.