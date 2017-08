Bambú, la planta que puede detonar la economía mexicana

Ligero, resistente y con capacidad de crecer a una velocidad alta, son algunas características del bambú, la planta que se puede emplear en la alimentación, medicina, construcción y en mil cosas más, por lo que se considera que puede ser un detonante de la economía nacional.



Originario de la India, es un material que está transformando los hogares y la vida de millones de personas en el mundo, pues a través de él se fabrican artesanías, accesorios domésticos, bicicletas, muebles y muchas cosas más.



En México, el bambú ha despertado el interés en la sociedad y en las autoridades, y conforme avanza el tiempo, se va incrementando su producción.



La Comisión Nacional Forestal (Conafor) señala que actualmente en México, el estado de Puebla ocupa el primer lugar nacional en producción, con dos mil 554 hectáreas cultivadas; le sigue Veracruz, con mil 304 hectáreas y Tabasco, con 93.



A nivel mundial, China e India son los mayores productores de esta planta, sin embargo, en México cada vez más empresas se están interesando por el aprovechamiento y transformación de la planta.



De acuerdo con Be Bamboo, empresa dedicada a la producción de artículos con bambú, se sabe que hay 90 géneros de esta planta y alrededor de mil 40 especies en todo el planeta, de los cuales 21 se encuentran en América, con sus 345 especies.



Destaca que en México se encuentran ocho géneros y 35 especies de bambús, principalmente en la zona del sureste, en los estados de Veracruz, Puebla, Chiapas y Tabasco.



En ese sentido, Hormilson Cruz, especialista en este tema, señala que el mercado del bambú en México es prometedor, y podría ser el número uno en producción en América Latina y el noveno en el mundo en el mediano plazo.



Un negocio sustentable



Pamela González, directora de Mercadotecnia de Be Bamboo, indicó que hace falta invertir más en infraestructura para acelerar la producción del bambú, ya que la demanda va creciendo y en los próximos años más empresas se dedicarán a crear productos con esta planta.



“Siendo un recurso renovable sí valdría la pena que se empiece a invertir en este tipo de siembra para generar una producción mayor que al final podría incrementar la economía mexicana”, sostuvo en entrevista con Notimex.



Señaló que en Be Bamboo están creando desde 2014 varias líneas de productos con la “planta de mil usos”, entre los que destacan toallas, sábanas, lentes, relojes, termos, vajillas, entre muchos más.



Además, cuentan con una línea para bebé, que incluye toallas, sábanas, cobijas, los cuales son productos benéficos para la salud porque son hipoalergénicos y termoclimáticos, ideales para cualquier época del año.



“Son amigables con el medio ambiente porque son productos que están hechos para que se degraden fácilmente. En el caso de los textiles son más suaves que el algodón, las toallas son más absorbentes que el algodón, son antimicóticas y transpirables”, destacó.



Be Bamboo, dijo González, busca que a través de sus productos biodegradables las personas comprendan la importancia de cuidar el medio ambiente y lleven un estilo de vida más verde.



“Han tenido muy buena aceptación, las personas que llegan y tocan las telas se sorprenden de la suavidad. Al principio no tienen mucha noción de lo que se puede hacer con esta planta pero poco a poco hemos ido comunicando todo esto y la gente lo ha recibido muy bien”, indicó.



La directiva dijo que actualmente en el mundo son pocas la empresas que se dediquen en la elaboración de productos con bambú, por lo que el trabajo que se empieza a hacer con esta materia vuelve a México más atractivo.



Una gran cantidad de cosas se pueden elaborar con el bambú, sin embargo, en este y otros países no está siendo aprovechada "la planta de los mis usos".