7 autos que podrás ‘regalarte’ en 2018

Durante 2017, en México se comercializaron 1.5 millones de autos, lo que significó una reducción de 4.6 por ciento respecto a un año antes y la primera caída desde el 2009. Sin embargo, el país se mantiene como uno de los destinos más importantes para la industria.



Información de la Organización Internacional de Constructores de Automóviles (OICA) revela que, del total de los autos desplazados al primer semestre de 2017 en América Latina, el 36 por ciento se colocaron en Brasil y 29 por ciento en México.



Pese a la caída en la venta de coches en México, el año pasado hubo 100 lanzamientos de vehículos -entre rediseños y unidades de reciente creación- y para 2018 se ha confirmado la presentación de al menos siete autos nuevos. Los modelos son los siguientes: Jeep Wrangler, Toyota C-HR, Toyota Prius C, Nissan Leaf 2.0, Infiniti QX50, BAIC EV200 y BAIC X55.



Según expertos, los consumidores son cada vez más exigentes respecto a los vehículos que adquieren, pues no sólo buscan durabilidad, sino también mayor innovación.



“Los compradores de autos (mexicanos) están realizando mayor investigación por internet como nunca antes se había dado, y cuando llegan al concesionario están mejor informados. Los fabricantes de automóviles y los distribuidores deben prestar especial atención sobre las necesidades del mercado”, dijo Gerardo Gómez, director general de J.D. Power de México.



Mauricio Kuri, catedrático del Tecnológico de Monterrey, dijo en entrevista previa que los mexicanos también buscan marcas que ofrezcan los mejores servicios postventa -incluidas la garantía, disponibilidad de refacciones y costo de mantenimiento- y no sólo el precio.





TOYOTA C-HR y PRIUS C



La japonesa Toyota presentará dos nuevos modelos en los siguientes meses. Primero la C-HR, una camioneta urbana SUV pequeña.

“Es la mini SUV con la que Toyota incursionará a este segmento, hasta ahora inexplorado (para la marca)”, explicó Guillermo Díaz, director de operaciones de Toyota Motor Sales de México.



Esta unidad cuenta con un motor de cuatro cilindros de 2.0 litros y con potencia de 144 caballos de fuerza, lo que le permite al vehículo recorrer 170 kilómetros por hora.



Por otro lado, traerá a México su Prius C, la versión de bajo costo del Prius (el auto hibrido más vendido de México). Esta unidad ofrecerá mejoras estructurales en carrocería y agregará un sistema de navegación con conectividad para teléfonos inteligentes.





BAIC EV200 y X55



La firma china BAIC, en alianza con Grupo Picacho, busca traer este año dos modelos importantes para la expansión de la marca en México: la pequeña SUV X55 y el auto compacto eléctrico EV200.



“BAIC promueve activamente el desarrollo del proceso de industrialización de ahorro de energía y el uso de nuevas energías en la transportación”, dijo la firma vía correo.



Aunque la automotriz no ofreció muchos detalles de estos autos, se sabe que ya realizó pruebas del vehículo eléctrico para conocer si es apto para el mercado mexicano.





JEEP WRANGLER



El siguiente año se lanzará la nueva generación de Jeep Wrangler, unidad presentada en el autoshow de Los Ángeles durante noviembre de 2017. Se prevé que este modelo de Fiat Chrysler Automobiles llegue a México en febrero próximo.



“Jeep Wrangler 2018 siempre representa la excelencia en capacidades todoterreno y manejo al aire libre”, señaló durante la presentación Mike Manley, responsable de Jeep a escala global.



Tendrá un motor turbocargado de 2 litros y con 4 cilindros en línea completamente nuevo. El consumidor tendrá la posibilidad de escoger entre pantallas táctiles de 5, 7 u 8.4 pulgadas con la función de pellizcar para hacer zoom.





NISSAN LEAF 2.0



La nipona Nissan está por lanzar al mercado la nueva versión del Leaf.



“Estamos por confirmar la introducción de la segunda generación de nuestro vehículo Nissan Leaf, 100 por ciento eléctrico, el ícono de nuestro plan Nissan Intelligent Mobility”, dijo en entrevista Mayra González, presidente de la marca en México.



Esta nueva generación, dijo, incorporará un mejor rango de autonomía (más de 200 kilómetros con una sola carga de batería), y además tendrá una combinación con la evolución de las tecnologías de conducción autónoma tales como ProPILOT Assist. Aún no hay fecha exacta para su lanzamiento.





INFINITI QX50



La nueva generación de este modelo, que inició formalmente su producción en Aguascalientes durante diciembre de 2017, llegará a México este año.



Contará con un motor de gasolina de 2 litros turboalimentado de 4 cilindros y con capacidad de correr 230 kilómetros por hora.



“Infiniti considera a México entre los 10 países más importantes para vender sus productos ante un nivel histórico en la demanda de vehículos premium en este mercado”, dijo Philipp Heldt, director general de la firma en México y América Latina.