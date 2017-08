Industria automotriz defenderá reglas de origen en TLCAN 2.0

Los representantes de las industrias automotrices de México, Canadá y Estados Unidos acordaron sostener y defender ante sus gobiernos las reglas de origen de los componentes que se usan para el armado de autos en Norteamérica conforme señala actualmente el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

La regla de origen Es una medida establecida en el TLCAN para sostener que la mayoría de los componentes que conforman un automóvil ensamblado en Norteamérica sea hecha en esa zona, los cuales deben ser en un promedio de 62.5 por ciento (puede ser diferente según la pieza).

En conferencia de prensa, Eduardo Solís, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), dijo que mantener la regla en 62.5 por ciento y no subirla permitirá a las empresas impulsar sus operaciones conforme a la dinámica que vienen presentando en los últimos 20 años.



“La regla de origen es la más estricta del tratado y debe mantenerse como respuesta al éxito obtenido con el TLCAN. La industria automotriz es muy relevante en la economía de las tres naciones. Vemos por un lado que México y Canadá son los que compran 77 por ciento de las autopartes que se producen en Estados Unidos, mientras que en la Unión Americana 14 por ciento de los autos nuevos que venden internamente son armados en suelo azteca”, explicó.



Solís dijo que durante los días de la primera ronda de renegociación del TLCAN solo se revisaron temas generales y nada particular, por lo que no hay propuestas sobre reglas de origen diferenciadas por país o que ésta se pueda elevar de 62.5 a 80 por ciento.



“Nosotros estamos del lado de la información y defenderemos nuestra postura con los datos. Esta modernización del TLCAN tiene que generar valor y, por su puesto, mayor comercio entre las tres naciones”, destacó Eduardo Solís.



Estados Unidos es el principal importador de autos armados en México, puesto que representa alrededor de 77 por ciento de los vehículos que se hacen en el país; por otro lado, la Unión Americana tiene en su vecino del sur su principal cliente de autopartes, más que Canadá.



Información de Banxico muestra que en 2016 México obtuvo un superávit comercial automotriz 62 mil 898 millones de dólares, representando el principal sector generador de divisas para la economía nacional, por encima de turismo e industria petrolera.



: