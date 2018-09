Aún no sabemos cómo vamos a hacer consulta sobre NAIM: Jiménez Espriú

A poco más de un mes, el gobierno electo desconoce los términos en los cuales se va a realizar la consulta ciudadana para decidir si continúa o cancela la construcción Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM).

Javier Jiménez Espriú, designado como secretario de Comunicaciones y Transportes, aseguró que aún no se cuenta con toda la información sobre la viabilidad del aeropuerto que se construye en el Lago de Texcoco.

“López Obrador ha decidido hacer esta pregunta (sobre el NAIM) que no sabemos cómo vamos a hacer, porque no hemos terminando de recabar la información. Estamos en esta tesitura”, detalló Jiménez Espriú este lunes en el marco del Foro Forbes 2018.

Sobre cómo será la pregunta, el próximo secretario de Comunicaciones y Transporte señaló que ésta no será de índole técnico.

“La pregunta no va a ser técnica, no vamos a preguntar sobre la problemática del espacio aéreo, no vamos a preguntarle sobre la estructura, sino preguntas sobre el impacto social de una obra de esta naturaleza”, apuntó.

Además, el próximo titular de la SCT puntualizó que la consulta ciudadana será vinculante y subrayó su carácter legal.

El 28 octubre es la fecha que la administración electa eligió para realizar la consulta ciudadana que defina si cancelar el NAIM y, en su caso, habilitar con dos pistas el aeropuerto militar de Santa Lucía.