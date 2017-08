Arco venderá gasolina de EU en Baja California

Se espera que en octubre empiece a comercializarse en Baja California gasolina de la marca Arco, importada de Estados Unidos, dio a conocer el presidente de la Asociación de Propietarios de Estaciones de Gasolina de Tijuana, José Luis Noriega.



Según explicó Noriega, la empresa texana Tesoro tiene varias refinerías en Estados Unidos y representa cinco grandes marcas de venta de combustible, entre ellas Arco. Ésta última y Tesoro firmaron un acuerdo con un grupo mexicano.



“Esta alianza entiendo que se llama Pro Fuels y a través de ella se va a comercializar el producto Arco. Entendemos que la comercialización la están haciendo de la mano con un grupo gasolinero de la región; es decir, la venta directa. Desconocemos cuál es el grupo, pero sí sabemos que hay una alianza firmada entre Tesoro y un grupo gasolinero nacional”, dijo el presidente de la Asociación.



Aclaró que por el momento no están distribuyendo gasolina de Estados Unidos, pero anticipa que este proceso empezará a partir de octubre.



De forma paralela, se está armando un proyecto de importación de gasolina a través del ferrocarril, con la empresa Baja Rail Road. El volumen de transporte que estiman estaría entre los 16 y 18 millones de litros al mes.



“Lo que buscamos es que toda la inversión no dependa del gasolinero, sino de la empresa que lo venda. La idea es que el vendedor traiga la gasolina por ferrocarril, llegue a un centro de almacenamiento en Tijuana y de ahí se distribuya a las distintas empresas o estaciones de gasolina”.



Noriega detalló que es un proyecto que va muy avanzado y que sería una buena alternativa para conseguir un precio adecuado y no solo tener los combustibles que lleguen por vía marítima por Rosarito.



Agregó que son varias las empresas las interesadas en vender combustible y la mayoría de las que están en las mesas negociando son texanas.



“Le queremos apostar a un combustible de mejor calidad que el de Pemex, y a un mejor precio que el que hasta ahora ofrece la paraestatal”

