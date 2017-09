Apple y Amazon pelean por James Bond

Apple y Amazon se sumaron a una serie de posibles compradores para los derechos de distribución de la franquicia del famoso espía británico James Bond, informó este miércoles The Hollywood Reporter.



Sus competidores por los derechos de distribución de Bond incluyen a los estudios Warner Bros de Time Warner, Sony, MGM, Universal Pictures de Comcast Corp y 20th Century Fox, según la publicación.



Amazon y Apple están dispuestos a pagar aproximadamente el mismo monto por los derechos que Warner Bros, dijo The Hollywood Reporter, citando fuentes anónimas, aunque no dio una cifra.



La franquicia de Bond vale entre unos 2 mil millones y 5 mil millones de dólares, dijo a Hollywood Reporter un experto de la industria bajo condición de anonimato. Representantes de Apple y Amazon no estuvieron disponible de inmediato para realizar comentarios.



Sony fue el dueño anterior de los derechos de distribución, pero expiraron con el estreno en 2015 de la entrega más reciente, Spectre. La película generó unos 880 millones de dólares en la taquilla global, según BoxOfficeMojo.com.



James Bond, creado por el escritor británico Ian Fleming, irrumpió en la pantalla grande en 1962 con la exitosa película Dr. No, protagonizada por Sean Connery como el agente secreto 007. Le siguieron una serie de filmes con Connery y varios otros actores que interpretaron el papel, como Roger Moore y Pierce Brosnan. En las últimas entregas, el británico Daniel Craig ha dado vida al espía.



Amazon ha gastado miles de millones de dólares para crear programas de televisión y películas. Este año, la película Manchester by the Sea, de su unidad Amazon Studios, logró dos premios Oscar, al Mejor Actor para Casey Affleck y como Mejor Guión Original.



Apple, un actor relativamente nuevo en el mundo de contenido original, comenzó un esperado ingreso a la televisión en junio con un reality show llamado Planet of the Apps.



En 2012, Disney compró Lucasfilm, creadora de la saga Star Wars, por cerca de 4 mil millones de dólares, monto que fue a parar directamente a George Lucas por ser el único dueño de la compañía.