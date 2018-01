Apple bajará a la mitad la producción del iPhone X en el primer trimestre

Apple notificó a sus proveedores que reducirá a la mitad su objetivo de producción del iPhone X en el primer trimestre a unos 20 millones de unidades, informó este lunes el diario japonés Nikkei, que no citó una fuente.



El recorte responde a ventas menores a las esperadas en la temporada de compras navideñas en Europa, Estados Unidos y China, informó Nikkei.



El informe agregó que se espera que Apple mantenga su objetivo de producción total de 30 millones de unidades de modelos de menor precio, como el iPhone 8, iPhone 8 Plus y iPhone 7.



Apple Japón dijo a Nikkei que confirmaría los detalles con la casa matriz.



Reuters no pudo comunicarse inmediatamente con la sede de Apple en Estados Unidos fuera del horario laborable habitual.



Las acciones de la empresa caían 1.02 por ciento a 135.6 dólares a las 9:30 horas de la Ciudad de México. Más temprano cayeron hasta 2 por ciento, de acuerdo con Reuters.



El reporte se sumó a las crecientes preocupaciones sobre las débiles ventas del teléfono móvil de 999 dólares, lo que inquieta a los inversionistas acerca de las perspectivas financieras para el año de Apple cuando informe el jueves los resultados del primer trimestre.



"Las ganancias de Apple deberían superar las expectativas del trimestre de diciembre, pero las de marzo podrían decepcionar levemente", dijeron analistas de UBS.



Los analistas han reducido sus estimaciones para los envíos del iPhone X en las últimas semanas, citando entre otros factores el alto precio del dispositivo.



Una encuesta a personas que planean comprar el iPhone mostró que el porcentaje de ellos que busca comprar el iPhone X ha caído al 37 por ciento, desde el 43 de una encuesta anterior, escribieron los analistas de UBS en una nota este lunes.



El iPhone X, que presenta una pantalla de punta a punta y tecnología de reconocimiento facial para desbloquear el teléfono, salió a la venta en noviembre en Estados Unidos.