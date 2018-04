Antes de escándalo, Cambridge Analytica planeaba oferta inicial de criptomonedas

Cambridge Analytica planeaba recaudar dinero mediante la emisión de un nuevo tipo de moneda digital antes de verse envuelto en un escándalo relacionado con el uso indebido de los datos personales de Facebook, mencionaron el martes a Reuters fuentes familiarizadas con el tema.

La consultora británica de análisis de datos se acercó a una compañía que asesora a las empresas sobre cómo estructurar una oferta inicial de monedas digitales (ICO), un esquema de recaudación de fondos en línea cada vez más popular, mencionaron los entrevistados.

La firma buscaba recaudar hasta 30 millones de dólares, declaró una de las fuentes.

No se sabe si Cambridge Analytica aún sigue estos planes. Un portavoz no hizo ningún comentario sobre la oferta de monedas, pero sí dijo que la firma estaba estudiando el uso de blockchain, la tecnología subyacente a las criptomonedas, con el fin de ayudar a las personas a proteger sus datos en línea.

"Antes de la controversia de Facebook, estábamos desarrollando un conjunto de tecnologías para ayudar a las personas a recuperar sus datos personales de las entidades corporativas y tener total transparencia y control sobre cómo se usan sus datos personales", mencionó un vocero de Cambridge Analytica en un correo electrónico a Reuters .

"Exploramos múltiples opciones para que las personas administren y moneticen sus datos personales, incluida la tecnología de blockchain".

Cambridge Analytica, que impulsó la campaña electoral de 2016 del presidente estadounidense Donald Trump, ha estado bajo intenso escrutinio durante el mes pasado luego de que The New York Times y The Observer informaron que accedieron indebidamente a datos personales de millones de usuarios de Facebook.

La red social informó principios de este mes que los datos de más de 87 millones de usuarios podrían haberse visto afectados.

Cambridge Analytica detalló que tiene los datos de licencia adecuados en un número mucho menor de usuarios de una empresa de investigación.

Una oferta de monedas habría convertido a Cambridge Analytica en una de las cientos de empresas que intentan obtener capital a medida que el valor de las criptodivisas se dispara.