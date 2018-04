América Móvil descarta ir por banda 2.5 GHz

América Móvil confirmó que no participará en la subasta de espectro de la banda de 2.5 GHz, una banda que permite ofrecer servicios móviles de voz y datos, aseguró este miércoles Daniel Hajj, CEO de la compañía, tras la emisión de los resultados del primer trimestre del año.

“No estamos interesados en espectro. No estuvimos en las mismas condiciones para participar y no somos entusiastas de ese espectro, por lo que decidimos no participar; la decisión es clara”, comentó en conferencia telefónica con analistas.

Esto se debe a que el diseño de la licitación limitaba la tenencia de espectro de la empresa, aunque ya posee 60 MHz de esa banda, los cuales compró a MVS Comunicaciones el año pasado.

Recientemente, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) reveló que solo dos interesados habían presentado su interés por participar en la subasta.

En la conferencia se comentó que aunque por ahora entre los planes de Telesites, la empresa escindida de América Móvil en 2015, no está la expansión a otros países más allá de México o Costa Rica, pero sí aumentar los sitios tanto en ciudades principales como en zonas rurales, entre 300 y 400 durante este año.

La empresa controlada por Carlos Slim reflejó durante el primer trimestre un crecimiento en el mercado mexicano de casi 5 por ciento en ingresos y de 13 por ciento en el flujo operativo (EBITDA), en contraste con los débiles resultados en la mayoría de sus mercados.

Esto, debido principalmente a la expansión de su base de clientes y el cobro de tarifas, un periodo en el que, además, tuvo un importante avance en el ingreso promedio por usuario (ARPU), un 12 por ciento respecto al año previo.

En este sentido, Hajj subrayó este crecimiento, que considera obedece al aumento en el uso de datos de los clientes que crece aceleradamente cada trimestre, en un escenario en donde los precios de los servicios móviles, aseguró, son muy competitivos.

A nivel consolidado, los ingresos totales de la compañía cayeron 3.7 por ciento, mientras que el EBITDA se redujo en 0.8 por ciento, lo que América Móvil atribuyó a la apreciación del peso frente a otras monedas.