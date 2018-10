América Móvil apela fallo sobre supuestas prácticas monopólicas

América Móvil apeló el fallo que obliga a Telcel a pagar a sus rivales por prácticas monopólicas cometidas entre 2006 y 2012, reveló Daniel Hajj, CEO de la empresa en conferencia con analistas.

“Creemos que no hay base para señalar los daños. Y dado que el fallo no proporciona una cantidad específica, no sabemos sobre cantidades", dijo.

Además, la compañía inició procedimientos adicionales después de que, aseguran, encontraran irregularidades en la resolución.

El directivo refirió que la resolución, amparada en la Ley de Competencia, deriva de un reclamo por daños por parte de algunos competidores, que a su vez está ligado a un procedimiento anterior relacionado con disputas de interconexión.

En septiembre pasado, un tribunal federal declaró fundada la demanda interpuesta por la empresa Totalplay y otras empresas afectadas en 2014.

El Magistrado Manuel Suárez Fragoso determinó que Telcel deberá pagar la diferencia entre el costo que fijó y las cantidades que desembolsaron las compañías afectadas por el servicio de interconexión, en específico, por la terminación de llamadas entre el 29 de junio de 2006 al 30 de abril de 2012.

La cifra debía ser fijada en un incidente posterior, que se tramitaría ante el Juzgado Cuardo de Distrito en Materia Civil.

Telcel ya salvó el pago de una multa relacionada con este aspecto.

Fue en septiembre de 2015 cuando el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones dejó sin efectos la multa impuesta a Radiomóvil Dipsa (Telcel) por alrededor de 12 mil millones de pesos, la más grande impuesta entonces por un órgano regulador en México.

El sobreseimiento del caso se decretó dado que la impugnación de las empresas inconformes finalizó con la aprobación de los compromisos presentados por la empresa para ser cumplidos entre 2011 y 2014, a cambio de la multa.