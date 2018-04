América Móvil acuerda pagar dividendos a sus inversionistas y recomprar acciones

La Asamblea de accionistas de América Móvil aprobó pagar un dividendo de 0.32 pesos por acción a sus inversionistas, así como establecer un fondo para recomprar acciones propias.

En un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la empresa controlada por Carlos Slim detalló que el dividendo se pagará en dos exhibiciones, la primera, el 16 de julio y la segunda, el 12 de noviembre de este año.

En cada una de esas fechas se pagarán 0.16 pesos por acciones de las series “AA”, “A” y “L”, que representan el capital social de América Móvil y se incluirá el dividendo preferente de las acciones de la serie “L”.

Mientras que el fondo, por 3 mil millones de pesos, será utilizado entre abril de 2018 y abril de 2019 e incluye el saldo de fondo de recompra al día de hoy lunes 16 de abril.

Los accionistas también aprobaron la cancelación de las acciones que la empresa de telecomunicaciones mantiene en su tesorería, y las cuales adquirió como parte de su programa de adquisición de acciones propias (recompra), aunque aún permanecerán en la tesorería cinco mil millones de acciones de la serie "L".

El Consejo de Administración aprobó, además, el nombramiento y ratificaciones de varios elementos dentro del organismo presidido por Carlos Slim Domit y de Patrick Slim Domit, quien ocupa la vicepresidencia del Consejo.

En el Consejo de Administración figuran Vanessa Hajj Slim, David Ibarra Muñoz, Carlos Bremer Gutiérrez, Rafael Moisés Kalach Mizrahi, Louis C. Camilleri, Francisco Medina Chávez, Antonio Cosío Pando Carlos Slim Helú, Arturo Elías Ayub, Luis Alejandro Soberón Kuri, Pablo Roberto González Guajardo, Ernesto Vega Velasco, Daniel Hajj Aboumrad, Oscar Von Hauske Solís, Alejandro Cantú Jiménez, quien es secretario no miembro y Rafael Robles Miaja, como prosecretario no miembro.

En tanto, el Comité Ejecutivo está presidido por Carlos Slim Domit, así como de Daniel Hajj Aboumrad y Patrick Slim Domit; mientras que el Comité de Auditoría y Prácticas Societarias está integrado por Ernesto Vega Velasco como presidente, así como por Carlos Bremer Gutiérrez, Pablo Roberto González Guajardo y Rafael Kalach Mizrah.