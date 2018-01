¿Cuál será la siguiente adquisición de Amazon? esto prevén analistas

La transformación del panorama minorista que está llevando a cabo Amazon podría no haber terminado, según un reconocido analista de tecnología.



El gigante de internet adquirirá Target, según señaló el cofundador de Loup Ventures, Gene Munster, en un informe, en el que hace ocho predicciones para la industria de la tecnología en 2018. Amazon causó un gran impacto en el comercio minorista el año pasado con la compra de Whole Foods Market por 13 mil 700 millones de dólares.



"Target es el socio ideal fuera de línea de Amazon por dos razones: se dirige a los mismos grupos demográficos y tiene una cantidad de tiendas manejable pero integral", escribió Munster, que indicó que ambas empresas se centran en las madres y las familias.



"Calcular los tiempos en relación con esto es complicado, pero es fácil ver el valor de la combinación".



Las cifras de participación en el mercado sugieren que los reguladores aprobarían un acuerdo, y Wal-Mart Stores todavía tendría una participación mayor que una combinación de Amazon-Target, dijo Munster.



Estimó una valoración para Target en caso de ser adquirida de 41 mil millones de dólares, que equivale a una prima del 15 por ciento sobre su valor actual.



Tratar de predecir cuál va a ser el próximo acuerdo de Amazon se ha convertido en un tema habitual para los analistas.



En noviembre, el analista de DA Davidson, Tom Forte, escribió que Lululemon Athletica podría ser atractivo para el minorista en línea, mientras que el analista de Citigroup, Paul Lejuez, señaló recientemente una serie de objetivos potenciales, entre ellos, Abercrombie & Fitch, Bed Bath & Beyond y Advance Auto Parts.



De todas formas, es posible que Amazon no esté solamente interesado en negocios minoristas.



El mes pasado, el analista de banca de CFRA, Ken Leon, escribió que prevé que la empresa de internet compre un banco pequeño o mediano en 2018.