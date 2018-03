Amazon estudia adquirir tiendas de Toys R Us

Amazon considera la posibilidad de ampliar su presencia comercial mediante la adquisición de algunas tiendas de la empresa en bancarrota Toys R Us, según personas con conocimiento de la situación.

El gigante de internet no está interesado en mantener la marca Toys R Us, pero analizar ocupar los espacios que pronto quedarán vacantes para sus propios fines, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas porque las conversaciones son privadas.

Tal medida permitiría a Amazon expandir rápidamente su presencia física tras la reciente compra de Whole Foods Market y sus más de 450 ubicaciones el año pasado. La compañía, con sede en Seattle, también ha abierto su propia línea de librerías y un concepto de tiendas de conveniencia.

Los representantes de Amazon y Toys R Us rehusaron hacer comentarios.

Los locales de la tienda de juguetes darían a la empresa de Jeff Bezos espacio para exhibir su popular gama de dispositivos Echo, que se ejecuta en la plataforma activada por voz de Alexa.

Amazon considera que la voz es la próxima interfaz para que las personas accedan a la tecnología, sustituyendo los ratones de las computadoras y las pantallas táctiles, y es posible que sea más fácil mostrar las ventajas en un entorno real.

Una mayor red de tiendas también acercaría el inventario al lugar donde viven los consumidores, lo que permitiría una entrega rápida a los clientes de comercio electrónico.

No obstante, la compañía no tiene la urgencia para llegar a un acuerdo y puede que las deliberaciones no resulten en un trato.

En 2015, Amazon mantuvo negociaciones sobre la adquisición de algunas localizaciones de RadioShack, cuando el minorista de electrónica se declaró en quiebra, mencionaron personas familiarizadas con el asunto. Las conversaciones no resultaron en un acuerdo.

Por su parte, Toys R Us podría sobrevivir en cierta forma. La compañía, que se declaró en bancarrota en septiembre, anunció planes de cerrar sus operaciones en Estados Unidos la semana pasada. Pero su unidad canadiense está a la venta, junto con operaciones en todo el mundo. Su división en Reino Unido se está cerrando actualmente.

La juguetería ha mantenido la esperanza de que una entidad compre la unidad canadiense, que se encontraba en mejor forma financiera que el negocio estadounidense. Un comprador podría en teoría operar algunas tiendas estadounidenses desde una base canadiense.

La compañía ha comenzado a liquidar sus más de 700 ubicaciones en Estados Unidos, pero mantendrá sus 200 mejores tiendas durante las próximas semanas.

Un grupo de inversión liderado por Isaac Larian, fundador del fabricante de juguetes MGA Entertainment, presentó una oferta para adquirir el negocio canadiense.

Larian dijo que su grupo también está llevando a cabo la debida diligencia en las tiendas de Estados Unidos, y espera mantener algunas de ellas abiertas.