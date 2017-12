Amazon se corona como el principal minorista online de México en 2017

Amazon podría duplicar sus ventas este año para convertirse en el mayor minorista de internet en México, impulsando el crecimiento del naciente mercado de comercio electrónico local alrededor de un tercio, según un informe de la firma de investigación de mercado Euromonitor International.



El minorista en línea más grande del mundo generará 505.2 millones de dólares en ventas en México en 2017 contra los 243.9 millones el año pasado, pronosticó Euromonitor con base en encuestas comerciales, estudios de mercado e investigación de datos.



Las ventas por internet representan aún un poco más del 3 por ciento del total de las ventas al por menor en México, donde los compradores temen al fraude con tarjetas de crédito y con frecuencia pagan en efectivo. En Estados Unidos, las compras en línea representan casi el 12 por ciento de este mercado.



El argentino MercadoLibre registró un aumento de casi el 90 por ciento con respecto a 2016, según Euromonitor, pero aun así habría caído al segundo lugar con unos 489.2 millones de dólares en ventas.

MercadoLibre no hizo comentarios sobre las cifras de Euromonitor, pero dijo que sus ventas en México crecieron un 82 por ciento en el tercer trimestre.



En tercer lugar estaría Wal-Mart de México con 258.9 millones de dólares, o un alza cercana a un tercio. La empresa no respondió a una solicitud de comentarios.



Amazon, que se lanzó formalmente en México hace dos años, se esforzó en expandir su base de clientes en octubre mediante la introducción de un sistema de pagos en efectivo. La empresa estadounidense no quiso hacer comentarios sobre los datos de Euromonitor, alegando que no publica cifras de ventas.



Euromonitor excluyó de su estudio a sitios de venta de consumidores a consumidores, como eBay, en su análisis.



La firma pronostica que el mercado mexicano en línea valdrá unos 7 mil 100 millones de dólares el próximo año, para llegar a 14 mil millones de dólares en 2022.