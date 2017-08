Amazon bajará precios de Whole Foods al concretar su adquisición

ME Whole Foods. (Especial)

La adquisición de Whole Foods por Amazon.com cerrará el próximo lunes y las empresas anunciaron que reducirán los precios a partir de ese día.



Whole Foods bajará los precios "en una selección de comestibles esenciales de mayor venta en sus tiendas, y seguirán más", dijeron las empresas en un comunicado. Los miembros del programa Prime de Amazon recibirán ahorros especiales y beneficios en la tienda durante la integración, anunciaron las compañías.



Las acciones de las cadenas de tiendas de abarrotes cayeron con el anuncio. Kroger descendía hasta 2.4 por ciento mientras que Sprouts Farmers Market perdía un 2.5 por ciento. Wal-Mart Stores, que vende la mayor cantidad de alimentos en Estados Unidos, también perdía un 0.8 por ciento.



Amazon también comenzará a vender productos de marca Whole Foods, incluyendo aquellos que forman parte de la marca 365, a través de su sitio web, además de en los sitios de AmazonFresh, PrimeNow y Prime Pantry, informó la compañía.



Más allá de los recortes de precios y de una mayor distribución, Amazon Prime se convertirá en el programa de recompensas de Whole Foods, lo que permitirá a los compradores acumular recompensas al comprar productos orgánicos.



"Va a ser brutal", dijo Scott Mushkin, analista de Wolfe Research, refiriéndose a cómo el nuevo empuje de Amazonas afectará a la competencia. "Toda la forma en que compramos comida va a cambiar".