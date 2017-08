Alfa retoma salida de Sigma a la BMV

El conglomerado Alfa eligió bancos para coordinar una oferta pública inicial (OPI) de su unidad de empacado de carne Sigma Alimentos, lo que revive planes que comenzaron en 2013, según dos fuentes cercanas a la operación.



Alfa contrató a Citigroup, Bank of America, JPMorgan Chase & Co. y Goldman Sachs para que la ayuden a preparar una oferta de Sigma en la Bolsa de Valores (BMV), en una operación que podría recaudar más de 500 millones de dólares, dijeron las fuentes que pidieron no ser identificadas debido a que el acuerdo es privado.



BBVA y Santander también están ayudando, dijeron las fuentes, quienes añadieron que las acciones podrían ser ofrecidas en septiembre próximo.



Alfa estudia una OPI de Sigma, fabricante de productos de la marca Fud, desde al menos 2013. Ejecutivos de Alfa reiteraron en julio que la compañía planeaba sacar a Bolsa finalmente todas sus unidades, pero agregaron que no tenían detalles sobre la fecha de una OPI de Sigma.



La esperada cotización vendría después de que Sigma sacara sus acciones de la BMV en el 2000. La venta de acciones en México está repuntando ahora, y las empresas se apresuran para aprovechar la demanda de los inversionistas por acuerdos y un período de baja volatilidad antes de las elecciones presidenciales de 2018.



En lo que va de 2017 han habido tres OPIS por 2 mil 18 mdd.

